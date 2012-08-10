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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 15:12 BJT

〔香港个股〕中国海外发展称预计中国将会进一步推广物业税

路透香港8月10日电---以市值计香港最大的中国房地产商--中国海外发展(0688.HK)周五称,预计中国将会进一步推广物业税(住房房产税).

公司并表示,今年将斥资250亿港元买地,今年下半年和明年上半年将继续增加土地储备.

公司稍早公布,今年上半年的核心利润按年上升9.3%,受惠于港澳地区销售理想以及联营公司贡献,但低于市场预期.[ID:nSH0112147](完)

--记者 Alex Frew McMillan/李珊珊; 撰写 陈敏; 审校 黄凯

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