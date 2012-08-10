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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 17:00 BJT

〔香港个股〕长实称以96亿港元投得港铁荃湾西站大型住宅项目

路透香港8月10日电---由亚洲首富李嘉诚控制的香港地产发展商--长江实业(0001.HK)周五称,该公司成功以96亿港元投得港铁(0066.HK)荃湾西站大型住宅项目.

长实副主席李泽钜向记者表示,预计荃湾西站项目的总投资额为200亿港元.

名为"湾畔"的荃湾西站上盖项目此前接获六个财团入标,占地面积46万平方尺,可提供逾2,300个单位.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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