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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 16:27 BJT

〔香港股市〕恒生指数受利丰跌势拖累收低,但全周上涨2.4%

路透香港8月10日电---香港股市周五收低,受环球消费品出口及物流集团利丰(0494.HK)创纪录跌势拖累,不过大盘本周录得近一个月来最佳单周表现.此前利丰公布核心经营溢利意外衰退逾两成,令股价大跌.

恒生指数.HSI收低0.7%,报20,136.1点,本周则升2.4%.恒生国企指数.HSCE收低0.6%,至9,905.2点,本周收高2.5%.

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