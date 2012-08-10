〔港股业绩〕中国海外将增加土地储备,主席估计房产税可能扩容(更新版)

(新增记者会内容)

* 中期核心利润按年升9.3%

* 上调全年销售目标25%

* 至明年上半年增加买地

* 预估中国房产税可能扩容

路透香港8月10日电---以市值计香港最大的中国房地产商--中国海外发展(0688.HK)主席孔庆平周五表示,至明年上半年将增加土地储备,并预计中国政府可能推出房地产税扩容等长期措施来维持市场稳健发展.

孔庆平在记者会上指出,政府短期不会放松房地产调控,但随着可能进一步降息,流动性可望获得改善.且他预计未来可能采取更长效性措施,例如扩大房地产税范围等.

"未来一段时间,政策会有变化."他说,但他认为,政府不可能取消预售制,"这个不符合市场."

上海和重庆去年分别启动个人住房房产税试点,作为抑制房价上涨及打击房地产投机行业的举措之一.

中国海外稍早公布,今年上半年的核心利润按年上升9.3%,受惠于港澳地区销售理想以及联营公司贡献,但低于市场预期,由于上半年销售速度理想,中国海外并决定将全年销售目标,由原来的800亿港元上调25%至1,000亿港元.[ID:nSH0112147]

"调高目标是一定的,但要看如何做到,因为公司下半年可售资源少于上半年,一是加快建筑进度,或将部份项目提前推出市场.我们想知道的是公司的行动,是否能支持其乐观看法."里昂地产研究部主管王艳表示.

公司持股近38%、聚焦内地三线市场的中国海外宏洋(0081.HK)早前公布,上半年净利按年大增近62%,至13亿港元.

**增加买地**

孔庆平同时表示,经过买地策略较为保守的上半年,公司下半年起将增加土地储备.公司预计今年将收购土地目标为250亿港元.

"土地像是面粉,没有买面粉,怎么作面包?"孔庆平说,"从现在到明年上半年很适宜增加土地储备."

国家统计局公布数据显示,1-7月商品房销售面积和销售额同比分别下降6.6%和0.5%,降幅较1-6月进一步缩窄,房地产市场稳步回暖,而房地产投资有望年内触底.[ID:nSB1717184]

中国海外的竞争对手--万科(000002.SZ)200002.SZ稍早公布,上半年净利同比升25%达37.3亿元人民币,高于一季度15.83%的增速;其第二季的净利比首季大增67%.[ID:nSB1709666]

中国海外发展股价收平盘,今年以来该股累计大升39%,明显跑赢恒生指数.HSI约10%涨幅.(完)

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