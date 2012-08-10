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货币新闻 | 2012年 8月 10日 星期五 16:54 BJT

〔香港数据〕第二季GDP按年增长1.1%,全年增速预测修订为1-2%

路透香港8月10日电---香港政府周五公布,2012年第二季度本地生产总值(GDP)按年增长1.1%,按季则微跌0.1%.政府表示,因外围下行风险相比三个月前有所增加,将今年全年经济增长预测由1-3%修订为1-2%.

政府同时公布,整体消费物价通胀率从第一季的5.2%降至第二季的4.2%;撇除政府纾困措施的效应后,基本消费物价通胀率亦由第一季的5.9%回落至第二季的5.1%.

政府在新闻稿指出,自上轮五月覆检以来,外围形势明显恶化.市场对希腊最终要脱离欧元区的忧虑挥之不去,加上欧元区经济面对困境,不少成员国的财政状况脆弱,环球经济的下行风险不断增大.美国经济复苏势头近月有所放缓,而选举年及"财政悬崖"令未来经济前景更加不明朗.

鉴于全球经济的不利因素有所增加,外围环境仍然严峻,在短期内将继续困扰香港的出口前景.然而,亚洲经济体一般基调较佳,亦有较大政策回旋空间,不少经济体包括内地近月已逐步放松政策去支撑增长,应可望为区内需求提供一定支持.

香港政府并将今年全年整体CPI增幅预测由3.5%上调至3.7%,基本CPI增幅预测由4%上调至4.3%.(完)

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--记者 陈敏; 审校 张喜良

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