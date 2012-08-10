〔香港数据〕第二季GDP按年增长1.1%,全年增速预测修订为1-2%

路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透香港8月10日电---香港政府周五公布,2012年第二季度本地生产总值(GDP)按年增长1.1%,按季则微跌0.1%.政府表示,因外围下行风险相比三个月前有所增加,将今年全年经济增长预测由1-3%修订为1-2%.
政府同时公布,整体消费物价通胀率从第一季的5.2%降至第二季的4.2%;撇除政府纾困措施的效应后,基本消费物价通胀率亦由第一季的5.9%回落至第二季的5.1%.
政府在新闻稿指出,自上轮五月覆检以来,外围形势明显恶化.市场对希腊最终要脱离欧元区的忧虑挥之不去,加上欧元区经济面对困境,不少成员国的财政状况脆弱,环球经济的下行风险不断增大.美国经济复苏势头近月有所放缓,而选举年及"财政悬崖"令未来经济前景更加不明朗.
鉴于全球经济的不利因素有所增加,外围环境仍然严峻,在短期内将继续困扰香港的出口前景.然而,亚洲经济体一般基调较佳,亦有较大政策回旋空间,不少经济体包括内地近月已逐步放松政策去支撑增长,应可望为区内需求提供一定支持.
香港政府并将今年全年整体CPI增幅预测由3.5%上调至3.7%,基本CPI增幅预测由4%上调至4.3%.(完)
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--记者 陈敏; 审校 张喜良
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路透东京2月23日 - 原油期货周四涨近1%，之前公布的行业数据显示，美国原油库存因进口下滑而意外下降，这支持全球供应过剩局面正在结束的观点。
路透台北2月23日 - 台湾股市周四微幅收低。分析师表示，亚洲股市回落，再加上月底长假在即，投资人 进场意愿偏低，使得市场交投清淡，但指数仍处于高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收低0.1%，至9,769.31点；今日成交初值 为989.84亿台币，上交易 日修正后为1,012.75亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近期外资流入台股的步伐趋缓，使得大盘陷于区间整理走势，已在五日 均线上下100点整理了六个交易日，但短期也看不出有任何可能回档的讯号。 〞短线还是可以尽情冲浪，因为资金还在。〞他说。 他认为，除非看到外资在现货大卖股票，台币兑美元 有明显贬值，否则台股在短期整理结束后， 仍有向上攻坚的实力。 由于明日是长假来临前的最后交易日，简伯仪预期，大盘还是不脱整理格局，待假期结束后，或有明确方 向可期。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,700-9,800点。 亚洲股市周四从19个月高位回落；本地时间13