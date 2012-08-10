〔香港个股〕长实成功投得荃湾西站大型项目,总投资逾200亿港元(更新版)

路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
(新增细节)
* 长实成功投得荃湾西站项目
* 项目地价96.3亿港元
* 总投资逾200亿港元
路透香港8月10日电---由亚洲首富李嘉诚控制的香港地产发展商--长江实业(0001.HK)周五称,该公司成功以96.3亿港元投得港铁(0066.HK)荃湾西站大型商住项目,预计项目总投资超过200亿港元.
长实副主席李泽钜向记者表示,该公司将独资发展该项目,"是次成功投地感到高兴,因项目的住宅单位全部都有海景,对售价起重要作用."
长实并称,项目折合每平方尺地价约4,300港元,连同建筑费用等成本开支,发展成本每尺逾7,000港元.
该名为"湾畔"的西铁站上盖项目此前接获六个财团入标,除长实外,还有新鸿基地产(0016.HK)、恒基地产(0012.HK)、信和置业(0083.HK)、南丰等.市场此前预期项目中标价介乎74-89亿港元.
湾畔项目的地段面积约42,870平方米(约46万平方尺),住宅楼面面积及商业楼面面积分别为16.71万平方米及4.055万平方米(包括一所不少于550平方米的幼稚园).
项目将提供不少于2,384个住宅单位,当中约52%单位的实用面积将不多于50平方米.
湾畔项目于今年初招标,惟流标收场,因发展商出价全数低于政府订出的底价.但同期招标且规模较小的荃湾"城畔"项目则由华懋以约26亿港元投得,楼面地价每平方尺价约3,124港元.(完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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