〔表格〕近期香港上市公司对上半年业绩预警一览

路透基点：台湾帝宝工业五年期循环贷款案规模增至1.44亿美元--TRLPC
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透香港8月10日电---以下为部份香港上市公司就2012年1-6月业绩发出盈利预警的摘要: **正面盈利警告** ................................................................................................. 8月 *利民实业(0229.HK) 预计溢利按年增长可观,因集团收益增加及有效控股成本. 7月 中裕燃气(3633.HK) 预计净利大幅增加,因天然气业务营运开始改善. 巨涛海洋石油服务(3303.HK) 料净利同比增长,因得益于联营公司业务量增加. 中国忠旺(1333.HK) 预期净利大幅增加,因销售收益大幅增长 心连心化肥(1866.HK) 料净利大幅增长,因期内尿素平均售价大幅提高,以及煤炭成本下降. 铂阳太阳能(0566.HK) 预期转亏为盈,因销售收益增长逾50%,毛利率改善及财务成本减少. 李氏大药厂(0950.HK) 料净利按年增长超过50%,因医药产品销售上升,营运效益改善. 天津天联(1265.HK) 预期净利显着增长,因此前收购资产于期内全面入账. TCL多媒体(1070.HK) 料录得增长,受惠LCD电视机销量升及一次性收益. 威发国际(0765.HK) 料扭亏为盈,因玩具产品业务毛利率上升及投资收入增加. **负面盈利警告** ................................................................................................. 8月 *卓悦控股(0653.HK) 预期净利将按年大幅下跌,因美容保健营业额及溢利下降,租金成本上升 *骏新能源(0091.HK) 预计亏损增加,因可换股票据内含衍生金融工具之公允值收益减少,及无去年同期的一次性收益. *安宁控股(0128.HK) 预计净利按年大幅下降,因无去年同期终止经营业务的收益. 联邦制药(3933.HK) 预计净利按年下跌,因产品平均售价下滑导致整体毛利率下跌.但较去年下半年业绩则转亏为盈. 恒盛地产(0845.HK) 预期净利按年大幅下降,因期内交付的楼面面积减少. 惠理集团(0806.HK) 料净利按年大幅下降56%至8,820万港元,因期内可收取表现费的基金大多未超越其新高价或指标,从而导致表现费收入下降. 堡狮龙(0592.HK) 预计净利大幅下降,因中国大陆、台湾及新加坡的业务亏损扩大. 中国人寿(2628.HK)(601628.SS) 料净利同比下降,但降幅度不会超过首季度的29.4%,受投资收益率下降和资产减值损失增加影响. 海升果汁(0359.HK) 预计净利大幅下跌,因期内销售量及毛利率均下降. 7月 永旺(香港)百货(0984.HK) 料净利录得可观跌幅,因配合店舖扩张令营运开支增加. 金山能源(0663.HK) 预期盈利减少或录得亏损,因煤炭产量及均价下跌,以及若干资产可能录得减值损失. 复星国际(0656.HK) 预计净利大幅下降,因部份股权投资重估收益大幅降低,以及钢铁板块业绩下降. 中国远洋(1919.HK)(601919.SS) 料亏损扩大50%以上,因环球经济走软,国际航运市场运力过剩,燃油等相关成本高企. 中国熔盛重工(1101.HK) 料净利大幅减少,因造船市场下滑,船舶订单及价格俱大幅下跌. 王朝酒业(0828.HK) 预期转盈为亏,因中国经济增长放缓及受进口葡萄酒冲击,国内葡萄酒需求较弱. 中国稀土(0769.HK) 料转盈为亏,因稀土产品价格持续下跌. 广州富力地产(2777.HK) 预期净利将大幅减少,因期内交付的物业楼面面积和毛利均按年有所减少. 春天百货(0331.HK) 料净利录得显着跌幅,因新开百货店令折旧等费用上升、管理谘询服务收入减少和员工福利开支增加. 群星纸业(3868.HK) 料净利显着下跌,因原材料价格上升引致毛利下跌,行政费用亦有所增加. 昆明机床(0300.HK)(600806.SS) 料净利下降90%以上,因市场萎缩订单减少,而成本上升;同时应收账计提坏账准备． 克莉丝汀(1210.HK) 预期录得亏损,因公司上市后费用增加,但新店的收入尚未明显体现,以及内地整体薪资费用上升. 霸王国际(1338.HK) 料业绩亏损,因中国经济放缓,影响了销售复苏进度,导致期内家居及个人护理产品销售收入下降. 惠记集团(0610.HK) 预计业绩有相当跌幅,因去年同期业绩包括了石矿业务的一次性溢利. 兴业铜业(0505.HK) 料净利显着减少,因新产品尚无盈利贡献,及铜产品价格和加工费下跌影响. 味千(中国)(0538.HK) 预期净利大幅减少,因销售下降及经营开支增加. 西王糖业(2088.HK) 料净利大幅下降,因主要生产成本玉米成本持续上涨,而主要产品淀粉糖及葡萄糖酸钠销售价格下降. 云锡矿业(0263.HK) 料亏损增加,因金融资产录得未实现亏损. 路劲基建(1098.HK) 预计净利同比下降,因人民币对港元汇率较为稳定,令期内汇兑收益减少. 广州广船(0317.HK)(600685.SS) 料净利下跌逾50%,受在建船舶价格下跌令造船利润减少,以及对部份船舶计提减值准备拖累. 国美电器(0493.HK) 预期录得亏损,因销售收入下滑及电子商务业务亏损所致. 飞毛腿(1399.HK) 料净利大幅减少,因传统手机市场下滑导致集团产品利润率降低. 招商局国际(0144.HK) 料净利大幅下跌,因应占联营公司盈利下跌,以及去年同期录得出售联营公司权益的特别收益. 潍柴动力(2338.HK)(000338.SZ) 预期净利按年下跌少于50%,因中国经济和固定投资增长放缓拖累销售减少. 信义玻璃(0868.HK) 料净利按年减少约40%,受累国内外浮法玻璃及太阳能玻璃价格下跌. 金蝶国际(0268.HK) 料业绩转盈为亏,因宏观环境恶化不利企业IT支出. 阳光纸业(2002.HK) 预计业绩明显倒退,因产品毛利率下跌及融资成本增加. 中海发展(1138.HK)(600026.SS) 料业绩亏损,因航运市场持续低迷,运价下跌. 新疆新鑫矿业(3833.HK) 预期净利大幅减少,因电解镍及阴极铜价格下跌. 中国重汽(3808.HK) 料净利同比大幅下降,因需求下滑导致重卡销量显着减少. 中国国航(0753.HK)(601111.SS) 料净利同比下降逾50%,因需求放缓、航油价格上升和汇兑收益减少. 永晖焦煤(1733.HK) 预计业绩转盈为亏,因主要市场中国的焦煤价格下跌及需求减少,费用增加. TCL通讯2618.HK 料第二季和上半年的盈利同比大幅下降,因手机毛利率下跌. 上海石化(0338.HK)(600688.SS) 料转盈为亏,因炼油业务产生政策性亏损,下游化工业务因需求和价格下滑而亏损. 晨鸣纸业(1812.HK)(000488.SZ) 预净利同比下跌70-85%,因产品价格走低,毛利率下降. 中兴通讯(0763.HK)(000063.SZ) 预计净利同比下跌60-80%,因投资收益下降及汇兑损失. 东方航空(0670.HK)(600115.SS) 预计净利润同比下降50%以上,因燃油价格上升及汇兑收益减少. 中国太保(2601.HK)(601601.SS) 估计净利减少55%左右,因投资收益大幅下降及业务增速放缓. 金威啤酒(0124.HK) 料录得重大亏损,因期内啤酒销售额下降,及物料价格上升. 南方航空(1055.HK)(600029.SS) 料净利下降逾50%,受累航油价格上和汇兑损失. 湖南有色2626.HK 将录得亏损,因主要产品价格
路透香港2月23日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾帝宝工业的五年期循环贷款规模从初始目标1.2亿美元提高至1.44亿美元。
路透台北2月23日 - 台湾股市周四微幅收低。分析师表示，亚洲股市回落，再加上月底长假在即，投资人 进场意愿偏低，使得市场交投清淡，但指数仍处于高档震荡格局。 台湾加权股价指数 收低0.1%，至9,769.31点；今日成交初值 为989.84亿台币，上交易 日修正后为1,012.75亿。 国泰证期顾问处协理简伯仪表示，近期外资流入台股的步伐趋缓，使得大盘陷于区间整理走势，已在五日 均线上下100点整理了六个交易日，但短期也看不出有任何可能回档的讯号。 〞短线还是可以尽情冲浪，因为资金还在。〞他说。 他认为，除非看到外资在现货大卖股票，台币兑美元 有明显贬值，否则台股在短期整理结束后， 仍有向上攻坚的实力。 由于明日是长假来临前的最后交易日，简伯仪预期，大盘还是不脱整理格局，待假期结束后，或有明确方 向可期。 分析师预计，台股明日交易区间料在9,700-9,800点。 亚洲股市周四从19个月高位回落；本地时间13
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