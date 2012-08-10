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亚洲 | 2012年 8月 10日 星期五 19:16 BJT

〔香港股市〕恒生国企指数新增中信证券,恒指成份股不变--指数公司

路透香港8月10日电---香港恒生指数公司周五公布,系列中的恒生中国国企指数.HSCE新增中信证券(6030.HK),并剔除中国远洋控股(1919.HK).将由9月10日生效.

恒指公司稍早进行了6月30日止的季度检讨,恒生指数.HSI成份股维持不变,仍为49支.

恒生指数周五收盘跌0.66%至20,136.12点,今年迄今涨约9%.(完)

--记者 李珊珊; 审校 张喜良

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