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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 08:00 BJT

《香港报摘》--经济日报8月20日

* 要闻版头条:

--中移动(0941.HK)上周公布业绩,触发股价急泻.本周油股、内银业绩料亦难以提供动力,投资者慎防周四公布的储局会议纪录预示QE3希望落空,西班牙再有地方政府求援令避险情绪上升.投资界料大市陷于牛皮,或转战下月.

* 其他:

--香港政府拟以资助置业"利诱"公屋富户交回单位,据了解,有关措施包括考虑重推昔日自置居所贷款计划中的按揭还款补助金,以加快公屋流转.但消息人士强调,有关构思最快要明年年底才出台,并设限额减低影响.

--招商银行(3968.HK)(600036.SS)旗下永隆银行财富管理部主管赵慧玲表示,凭藉母行在内地高端零售业务的优势,拟在港大力拓展私人银行财富管理业务,并预期财富管理业务盈利于三年内可翻一番.

--近期积极放售非核心物业的恒隆地产(0101.HK)再有动作,暗盘推售长沙湾永康街9号全幢商厦,叫价约26亿港元.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 张喜良

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