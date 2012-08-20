《香港报摘》--信报8月20日

* 要闻版头条:

--中国电力(2380.HK)主席李小琳表示,电力企业过往未能受惠中国经济高速增长,而今年内地经济减速,电企反而可以喘口气,得以稳定发展;这显示中国电力体制存在矛盾,有必要进行改革,才可保障经济健康发展.

* 其他:

--瑞银发报告指出,中国内地成本上涨,相信未来10年贸易中介代理商将有很大转变,外商减少向内地作采购,若贸易中介代理商不减少向内地采购的比例,利润将受压.该行上周把利丰(0494.HK)目标价削至7.5港元,并预期利丰未来六个月有需要集资.

--时尚饰物产销商雅天妮(0789.HK)通告披露,主席夫妇两人正对簿公堂,法院判令限制非执行主席谢超群售股及管理公司业务,意味其妻子叶英琴将全面接管公司.雅天妮已申请今天复牌.

--东亚银行(0023.HK)中国常务副行长林志民指出,内地居民买车而进行融资的不足20%,显示有关业务发展潜力庞大.而东亚旗下领达财务与华晨汽车(1114.HK)及西牙消费融资公司Finconsum拟在内地成立的汽车融资合营,仍有待监管机构批准,希望争取能于明年运作.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 黄凯

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