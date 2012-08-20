《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月20日

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透香港8月20日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7561港元HKD=) 美国股市周五收涨,道琼工业指数.DJI上扬25.09点,或0.19%,至13,275.20点,标普500指数.SPX持于四年高位附近,衡量市场焦虑程度的关键指标跌至2007年以来最低,暗示市场相信,导致投资者不安的问题可能接近得到解决.[ID:nSB8559713] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 199.830 -0.37 13720 15.499 -0.52 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 10.600 -0.84 57733 3.289 -1.54 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 53.650 -1.99 319250 83.223 -0.51 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 41.760 0.51 44457 21.593 0.67 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 127.250 0.13 23494 9.870 -0.10 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 96.700 0.72 21954 7.500 -0.40 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.760 0.61 169039 69.433 0.48 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 51.730 -2.21 28861 4.012 -0.44 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 15.230 -2.31 352184 11.813 -0.40 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 15.830 -0.94 28135 12.278 -0.34 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 28.010 -1.89 17978 5.431 -1.25 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 23.850 -3.44 7927 3.700 -0.81 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 16.740 -2.79 4602 1.298 -50.06 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 1.850 1.65 93463 0.287 -4.34 (完) --整理 梁慧仪
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民