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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 08:13 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--8月20日

路透香港8月20日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7561港元HKD=)

  美国股市周五收涨,道琼工业指数.DJI上扬25.09点,或0.19%,至13,275.20点,标普500指数.SPX持于四年高位附近,衡量市场焦虑程度的关键指标跌至2007年以来最低,暗示市场相信,导致投资者不安的问题可能接近得到解决.[ID:nSB8559713]


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  199.830   -0.37      13720            15.499      -0.52
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   10.600   -0.84      57733             3.289      -1.54
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   53.650   -1.99     319250            83.223      -0.51
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   41.760    0.51      44457            21.593       0.67
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  127.250    0.13      23494             9.870      -0.10
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)   96.700    0.72      21954             7.500      -0.40
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.760    0.61     169039            69.433       0.48
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   51.730   -2.21      28861             4.012      -0.44
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   15.230   -2.31     352184            11.813      -0.40
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   15.830   -0.94      28135            12.278      -0.34
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   28.010   -1.89      17978             5.431      -1.25
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   23.850   -3.44       7927             3.700      -0.81
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   16.740   -2.79       4602             1.298     -50.06
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    1.850    1.65      93463             0.287      -4.34 (完)

  --整理 梁慧仪

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