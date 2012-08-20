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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 09:12 BJT

《香港重要政经日程》--8月20日-8月27日

*8月24日(周五)

-- 中国铝业(2600.HK)公布中期业绩.

-- 中国建设银行(0939.HK)公布中期业绩.

-- 中国神华(1088.HK)公布中期业绩.

-- 云顶香港(0678.HK)公布中期业绩.

-- 长城汽车(2333.HK)公布中期业绩.

-- 百盛集团(3368.HK)公布中期业绩.

-- 俄铝(0486.HK)公布中期业绩.

-- 兖州煤业(1171.HK)公布中期业绩.

-- 瑞声科技(2018.HK)公布中期业绩.

-- 安东油田服务(3337.HK)公布中期业绩.

-- 中铝国际(2068.HK)公布中期业绩.

-- 中国高速传动(0658.HK)公布中期业绩.

-- 中国山水水泥(0691.HK)公布中期业绩.

-- 重庆机电(2722.HK)公布中期业绩.

-- 中信资源(1205.HK)公布中期业绩.

-- 第一拖拉机(0038.HK)公布中期业绩.

-- 绿城中国(3900.HK)公布中期业绩.

-- 粤海投资(0270.HK)公布中期业绩.

-- 广州药业(0874.HK)公布中期业绩.

-- 国电科环(1296.HK)公布中期业绩.

-- 海通证券(6837.HK)公布中期业绩.

-- 华电新能源(0816.HK)公布中期业绩.

-- 美联集团(1200.HK)公布中期业绩.

-- 保利香港(0119.HK)公布中期业绩.

-- 山东墨龙(1241.HK)公布中期业绩.

-- 上海电气(2727.HK)公布中期业绩.

-- 上海石化(0338.HK)公布中期业绩.

-- 统一企业中国(0220.HK)公布中期业绩.

-- 会德丰(0020.HK)公布中期业绩.

-- 新疆金风科技(2208.HK)公布中期业绩.

*8月27日(周一)

-- 鞍钢股份(0347.HK)公布中期业绩.

-- 比亚迪(1211.HK)公布中期业绩.

-- 中渝置地(1224.HK)公布中期业绩.

-- 汇源果汁(1886.HK)公布中期业绩.

-- 龙源电力(0916.HK)公布中期业绩.

-- 中国南方航空(1055.HK)公布中期业绩.

-- 中国水务(1129.HK)公布中期业绩.

-- 中粮包装(0906.HK)公布中期业绩.

-- 新奥能源(2688.HK)公布中期业绩.

-- 富士康(2038.HK)公布中期业绩.

-- 银河娱乐(0027.HK)公布中期业绩.

-- 粤海制革(1058.HK)公布中期业绩.

-- 广汽集团(2238.HK)公布中期业绩.

-- 恒鼎实业(1393.HK)公布中期业绩.

-- 金威啤酒(0124.HK)公布中期业绩.

-- 伊泰煤业(3948.HK)公布中期业绩.

-- 富豪酒店(0078.HK)公布中期业绩.

-- 新秀丽(1910.HK)公布中期业绩.

-- 金沙中国(1928.HK)公布中期业绩.

-- 世茂房地产(0813.HK)公布中期业绩.

-- 高鑫零售(6808.HK)公布中期业绩.

--09:00 大中华集团(0141.HK)股东特别大会.

--09:00 经纬纺机0350.HK在中国举行股东特别大会.

--09:30 百灵达国际(2326.HK)股东周年大会.

--09:30 新源控股(1048.HK)在新加坡举行股东周年大会.

--09:30 神州数码(0861.HK)股东周年大会.

--11:00 亚洲煤业(0827.HK)股东周年大会.

--11:00 达成集团(0126.HK)股东周年大会.

--11:00 钜大国际(1329.HK)股东周年大会.

--11:00 信星集团(1170.HK)股东周年大会.

--11:00 鹰美(2368.HK)股东周年大会.

--11:00 鸿兴印刷(0450.HK)股东周年大会.

--11:30 长城汽车(2333.HK)业绩记者会.

--11:30 美建集团(0335.HK)股东周年大会.

--14:30 中远太平洋(1199.HK)中期业绩记者会.

--15:00 林麦集团(0915.HK)股东周年大会.

--15:00 鸿宝资源(1131.HK)股东周年大会.

--16:00 五矿资源(1208.HK)股东特别大会.

--16:00 震雄集团(0057.HK)股东周年大会.

--18:00 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表演讲.

注: 1."*"代表新增.

2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)

--整理 梁慧仪

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