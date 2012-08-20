《香港重要政经日程》--8月20日-8月27日

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
*8月24日(周五)
-- 中国铝业(2600.HK)公布中期业绩.
-- 中国建设银行(0939.HK)公布中期业绩.
-- 中国神华(1088.HK)公布中期业绩.
-- 云顶香港(0678.HK)公布中期业绩.
-- 长城汽车(2333.HK)公布中期业绩.
-- 百盛集团(3368.HK)公布中期业绩.
-- 俄铝(0486.HK)公布中期业绩.
-- 兖州煤业(1171.HK)公布中期业绩.
-- 瑞声科技(2018.HK)公布中期业绩.
-- 安东油田服务(3337.HK)公布中期业绩.
-- 中铝国际(2068.HK)公布中期业绩.
-- 中国高速传动(0658.HK)公布中期业绩.
-- 中国山水水泥(0691.HK)公布中期业绩.
-- 重庆机电(2722.HK)公布中期业绩.
-- 中信资源(1205.HK)公布中期业绩.
-- 第一拖拉机(0038.HK)公布中期业绩.
-- 绿城中国(3900.HK)公布中期业绩.
-- 粤海投资(0270.HK)公布中期业绩.
-- 广州药业(0874.HK)公布中期业绩.
-- 国电科环(1296.HK)公布中期业绩.
-- 海通证券(6837.HK)公布中期业绩.
-- 华电新能源(0816.HK)公布中期业绩.
-- 美联集团(1200.HK)公布中期业绩.
-- 保利香港(0119.HK)公布中期业绩.
-- 山东墨龙(1241.HK)公布中期业绩.
-- 上海电气(2727.HK)公布中期业绩.
-- 上海石化(0338.HK)公布中期业绩.
-- 统一企业中国(0220.HK)公布中期业绩.
-- 会德丰(0020.HK)公布中期业绩.
-- 新疆金风科技(2208.HK)公布中期业绩.
*8月27日(周一)
-- 鞍钢股份(0347.HK)公布中期业绩.
-- 比亚迪(1211.HK)公布中期业绩.
-- 中渝置地(1224.HK)公布中期业绩.
-- 汇源果汁(1886.HK)公布中期业绩.
-- 龙源电力(0916.HK)公布中期业绩.
-- 中国南方航空(1055.HK)公布中期业绩.
-- 中国水务(1129.HK)公布中期业绩.
-- 中粮包装(0906.HK)公布中期业绩.
-- 新奥能源(2688.HK)公布中期业绩.
-- 富士康(2038.HK)公布中期业绩.
-- 银河娱乐(0027.HK)公布中期业绩.
-- 粤海制革(1058.HK)公布中期业绩.
-- 广汽集团(2238.HK)公布中期业绩.
-- 恒鼎实业(1393.HK)公布中期业绩.
-- 金威啤酒(0124.HK)公布中期业绩.
-- 伊泰煤业(3948.HK)公布中期业绩.
-- 富豪酒店(0078.HK)公布中期业绩.
-- 新秀丽(1910.HK)公布中期业绩.
-- 金沙中国(1928.HK)公布中期业绩.
-- 世茂房地产(0813.HK)公布中期业绩.
-- 高鑫零售(6808.HK)公布中期业绩.
--09:00 大中华集团(0141.HK)股东特别大会.
--09:00 经纬纺机0350.HK在中国举行股东特别大会.
--09:30 百灵达国际(2326.HK)股东周年大会.
--09:30 新源控股(1048.HK)在新加坡举行股东周年大会.
--09:30 神州数码(0861.HK)股东周年大会.
--11:00 亚洲煤业(0827.HK)股东周年大会.
--11:00 达成集团(0126.HK)股东周年大会.
--11:00 钜大国际(1329.HK)股东周年大会.
--11:00 信星集团(1170.HK)股东周年大会.
--11:00 鹰美(2368.HK)股东周年大会.
--11:00 鸿兴印刷(0450.HK)股东周年大会.
--11:30 长城汽车(2333.HK)业绩记者会.
--11:30 美建集团(0335.HK)股东周年大会.
--14:30 中远太平洋(1199.HK)中期业绩记者会.
--15:00 林麦集团(0915.HK)股东周年大会.
--15:00 鸿宝资源(1131.HK)股东周年大会.
--16:00 五矿资源(1208.HK)股东特别大会.
--16:00 震雄集团(0057.HK)股东周年大会.
--18:00 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯发表演讲.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民