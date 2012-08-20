《香港报摘》--其他报纸重要消息8月20日

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
* 明报:
--时尚配饰零售商雅天妮(0789.HK)公布,法院已发出法令,限制前主席谢超群售出公司股份.雅天妮将于今天复牌.
--据联交所资料显示,摩根大通申报上周一(13日),按每股22.85港元增持蒙牛乳业(2319.HK)177.3万股,涉4,051万港元,令所持好仓增5.06%.
* 星岛日报:
--今年香港楼价按年增幅回复单位数,与经济增长放缓同步,今年次季住宅楼价按年升幅有6%,乃近年来升幅较低水平.
--招商局国际(0144.HK)旗下中集B股(000039.SZ)200039.SZ上周创先河公布"B股转H股".但"B转H"在上市及交易层面涉及不少技术问题.据悉香港交易所(0388.HK)正检视个中细节,会与内地监管部门协调.
--香港电讯商先后推出4G服务,数据减价战随之而来.数码通(0315.HK)总裁黎大钧表示,公司不排除会加入减价战,惟暂时仍未有需要.他强调,减价战令电讯商的成本随着客量增加而上升,回报率难免受到影响.
* 苹果日报:
--消息指,德银连同三家欧洲银行,被美国监管机构调查,有关机构指该等银行涉嫌透过旗下美国分行,替伊朗、苏丹及其他被制裁国家转移基金.
--熔盛重工(1101.HK)于上周向中证监提交申请撤回批准购买全柴集团全部股权的申请,双方会继续就处理交易事项的善后事宜进行协商.
* 东方日报:
--金融管理局出手支持银行公会检讨香港银行同业拆息(Hibor)机制.消息指,金管局向20家Hibor报价银行发出具指导性的问卷,曲线提出改良Hibor机制的建议,内容包括有否第三方对报价进行审核和检讨,及报价有否建基于成交量的假设.
--华润水泥(1313.HK)副董事长余忠良表示,随着下半年基建对水泥需求增加,近期公司已见库存水平下降,预期第四季可考虑加价.润泥又预期,若计及收购新项目,到2015年公司水泥产能有望突破1亿吨.
* 文汇报:
--中骏置业(1966.HK)公布,于17日,以6.23亿元人民币投得两幅位于福建石狮市的商住用地,两幅为相邻地皮,合计建筑面积约21.3万平方米,商业与住宅的比重为7:3,公司将该项目命名为石狮中骏世界城.
* 大公报:
--儿童用品制造商--好孩子国际(1086.HK)公布,受外汇远期合约录得损失影响,截至今年6月30日止六个月的溢利较去年同期倒退12.7%,至1亿港元. (完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 萧萍; 审校 梁慧仪/张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民