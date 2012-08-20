《香港报摘》--其他报纸重要消息8月20日

* 明报:

--时尚配饰零售商雅天妮(0789.HK)公布,法院已发出法令,限制前主席谢超群售出公司股份.雅天妮将于今天复牌.

--据联交所资料显示,摩根大通申报上周一(13日),按每股22.85港元增持蒙牛乳业(2319.HK)177.3万股,涉4,051万港元,令所持好仓增5.06%.

* 星岛日报:

--今年香港楼价按年增幅回复单位数,与经济增长放缓同步,今年次季住宅楼价按年升幅有6%,乃近年来升幅较低水平.

--招商局国际(0144.HK)旗下中集B股(000039.SZ)200039.SZ上周创先河公布"B股转H股".但"B转H"在上市及交易层面涉及不少技术问题.据悉香港交易所(0388.HK)正检视个中细节,会与内地监管部门协调.

--香港电讯商先后推出4G服务,数据减价战随之而来.数码通(0315.HK)总裁黎大钧表示,公司不排除会加入减价战,惟暂时仍未有需要.他强调,减价战令电讯商的成本随着客量增加而上升,回报率难免受到影响.

* 苹果日报:

--消息指,德银连同三家欧洲银行,被美国监管机构调查,有关机构指该等银行涉嫌透过旗下美国分行,替伊朗、苏丹及其他被制裁国家转移基金.

--熔盛重工(1101.HK)于上周向中证监提交申请撤回批准购买全柴集团全部股权的申请,双方会继续就处理交易事项的善后事宜进行协商.

* 东方日报:

--金融管理局出手支持银行公会检讨香港银行同业拆息(Hibor)机制.消息指,金管局向20家Hibor报价银行发出具指导性的问卷,曲线提出改良Hibor机制的建议,内容包括有否第三方对报价进行审核和检讨,及报价有否建基于成交量的假设.

--华润水泥(1313.HK)副董事长余忠良表示,随着下半年基建对水泥需求增加,近期公司已见库存水平下降,预期第四季可考虑加价.润泥又预期,若计及收购新项目,到2015年公司水泥产能有望突破1亿吨.

* 文汇报:

--中骏置业(1966.HK)公布,于17日,以6.23亿元人民币投得两幅位于福建石狮市的商住用地,两幅为相邻地皮,合计建筑面积约21.3万平方米,商业与住宅的比重为7:3,公司将该项目命名为石狮中骏世界城.

* 大公报:

--儿童用品制造商--好孩子国际(1086.HK)公布,受外汇远期合约录得损失影响,截至今年6月30日止六个月的溢利较去年同期倒退12.7%,至1亿港元. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 梁慧仪/张喜良

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]