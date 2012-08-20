〔港报社评〕亚洲棋局日新,考验中日进退--星岛日报8月20日

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
香港保钓人士登陆钓岛后4天,日本右翼政客即以同样方式登岛宣示主权,昨日中国超过15个城市有民众示威反日.中日两地民族主义情绪不断升温,构成执政者压力.中日政府在钓鱼台主权问题上立场强硬,但双方向来都有所抑制,避免擦枪走火,但近来手法被激进分子视为软弱.今次日本政府迅速放船及遣返香港保钓人士,欲迅速把问题降温,但是右翼分子又借题发挥把温度升高,发动船队藉向当地二战死者慰灵为名而登岛,势将激起中国民间更强烈的怒火.
冲突爆发时,中国政府向来对外立场鲜明,对内容许这股情绪透过示威等渠道宣泄,甚至可以利用来作外交筹码,同时避免失控,强调示威要依法和理性,在宣泄过后不久,就会冷却处理,包括以取消奖学金和开除党籍等手段,禁止高校生继续参加示威.
以往中日两国政府做法克制,大部分时间民间这股情绪都维持随时爆发的暗流,不至成为中日发展关系的主旋律,双方在处理民族情绪方面维持微妙平衡.中国尤其不希望反日示威越过火位,破坏这微妙平衡,并且演变成其他不满政府措施和社会现状的借题发挥手段.
不过,近年美国重返亚洲,俄罗斯和南韩又有其他岛屿上与日本硬干,领土问题不断升温,日本政府处于弱势,在领土议题上被右翼分子牵着鼻子走,买岛未决,又有派军队驻守钓鱼台海域之议,持续火上加油.在这种新形势下,中日政府要进退有据,解决这一回合的对峙之局,恐怕需要更高超的技巧和努力.(A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民