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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 09:09 BJT

〔港报社评〕梁班子利益申报,有负温总港人期望--明报8月20日

今年4月总理温家宝接见候任特首梁振英,罕有地寄语“从政者要廉洁”,这番话固然反映当时的曾荫权接受富豪款待及许仕仁涉贪污案两宗大新闻,也反映港人普遍对新班子的期望.然而,梁振英政府上任1个多月的初步表现,与期望有落差,例如,行政会议已经召开了几次会议才公布新班子的利益申报,梁振英有关戴德梁行的持股安排交代亦不清不楚,令人怀疑梁班子有否认真汲取曾荫权任期末涉嫌贪腐的教训.

首先,梁班子7月1日上任,但8月10日才公布利益申报;当天是上任第41天,其间已多次召开行政会议,未公布利益申报,公众又怎能有效监察行政会议成员有没有利益冲突.

其次,申报册亦披露,于竞选时辞去戴德梁行董事及亚太区主席一职的梁振英,仍持有该公司的股份,同时是另外两间公司包括投资公司的股东,未有如前任特首董建华上任时,把股份转让或改以信托基金形式持有.梁振英其后解释,称持股属小股东股份,并无决策或执行权力,又指以信托形式持股的工作正进行中,法律程序需时云云.

虽然没有证据显示有任何官员贪污渎职,但从政者不但要廉洁奉公,更要让人看得见的廉洁奉公,因此利益申报必须及时和透明,但梁班子迄今的表现,似乎未有听懂温总理寄语“从政者要廉洁”的精神.温家宝期望官员带头端正,其他人便不敢不走正道,梁班子是整个政府的顶层,必须身先士卒,以身作则,清洗曾荫权及许仕仁遗下的污点.(A02)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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