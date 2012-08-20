〔港报社评〕中国资本加速流出,财富外移恐成隐患--信报8月20日

更新版 1-台湾数据：1月外销订单年升5.2%连六个月成长，2月年增率料达两位数
路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
人民币对美元中间汇价上周末报6.3449,虽较前一天稍为走强.然而,踏入今年以来,人民币已贬值了约0.8%,而离岸人民币市场的贬值预期持续,加上经济下行阴影,投资魅力弱化,不断增加国内资本外流压力;也剧化中国财富加速外移的隐忧.
7月FDI流入放缓之势恶化,当月实际使用外资金额约76亿美元,同比下降8.7%.从去年11月起,FDI流入显着放缓,下降速度由今年1月约负0.3%,加剧到7月同比下降近9%,降速愈来愈快.与FDI相反,ODI却不断增速,显示中国当前正进入了资本净流出的过程.今年上半年,资本和金融账目出现逆差203亿美元,估计这段期间短期国际资本流出累计逾,1500亿美元,以月均约200亿美元速度流出中国.
看深一层,目前短期国际资本外流之势,既加大人民币贬值预期和压力,而跨境资本外流造成资本与金融账目出逆差,也进一步令人民币贬值预期升压.当然,短期国际资本流出中国,不排除因经济下行、国内生产要素成本上升、投资魅力下降,以至国内资产价格低迷等因素影响.再从当前资本净流出的情况观察,ODI以倍数速度高于资本流入的降速.资本流出流入升降速度的巨大对比,若走势持续,对资本项目的中长期平衡,其实也形成一定的隐忧.
急速攀升的ODI,向外投资的资金出路,以美国、香港和东盟等地为主.可以说,当前中国资本外流的趋势,确实值得注意,并且也已引起外媒聚焦资金撤出中国的情况.照目前形势来看,中国吸引外资的竞争优势确实有持续弱化隐忧.由于吸纳FDI对中国经济发展迄今仍十分重要,因而下半年如何加以改善,看来有迫切需要.
更重要一点是,目前ODI以极高速流出,但对急不及待走出去投资主体的行为,既缺乏内部或外部风险控制与回报保证的机制,无疑蕴含外流失序隐忧,甚至进一步剧化本土富有阶层,乘势把财富外移加速,增加实体经济转型的发展风险,并造成消极影响的隐患.(A02)
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。
* 法国大选不确定性令避险需求上扬，台币随韩元下跌 * 外资偏向汇出，但出口商抛汇支撑台币 * 台币明日交易区间料在30.750-30.850 路透台北2月20日 - 台币兑美元周一微幅收贬，连两日下跌。汇银人士称，因国际投资人担心欧 洲的政治风险，避险需求走强，台币则随韩元等亚洲货币走跌。 他们表示，亚洲货币普遍下跌，外资今日也偏向汇出，不过出口商月底的抛汇需求，对台币发挥了支撑作 用。由于近日外资动作较不明确，台币也难脱狭幅整理走势。 〞无聊的要死，今天基本上就是以30.800为分界点，上去出口商就卖，下来进口商就买。〞一大型公股银 行交易员说。 另一银行交易员则称，台币此前经过一轮强力升值后，外资这两天汇入力道偏小甚至小幅汇出，短期将陷 于涨多回档的整理格局。 市场本已担心法国反对欧盟的极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)赢得大选。而两个极左翼 候选人周五称在讨论合作竞选总统，令市场更加不安。市场担心的是，一个统一的左翼阵线会导致中间路线的 选票转向民