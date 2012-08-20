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货币新闻 | 2012年 8月 20日 星期一 09:32 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘跌0.2%,中资金融股表现疲弱

路透香港8月20日电---香港股市周一低开,中资金融类股和中资消费类股如康师傅(0322.HK)表现疲弱.康师傅将于今天稍晚披露上半年财报.

恒生指数.HSI开盘下滑0.2%,报20,080.3点.恒生国企指数.HSCE亦低开0.2%.(完)

--编译 肖群英;审校 沈以文

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