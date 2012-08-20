〔港报财经评论〕政客讲数,窘态尽现--信报8月20日

政客讲数,窘态尽现 /习广思

股市闷局何时能打破?周五美股闷沉沉,标普500指数上下波幅不到5点,纳斯特指数因为有苹果在,上下波幅有16点.标普500指数上次出现如此窄幅,是在七年半前.股市等呀等,又继续等,几乎闷坏人.恒指上周四一度跌穿20,000点水平,令许多人以为势将打破闷局,但德国总理默克尔的说话已经失去刺激作用,又未有央行议息日子可炒作,Jackson Hole央行年会要等到31号,周五恒指重回闷局区.过去十个交易日,恒指在19,900-20,300点之间上落,谁来打破这个闷局?留意债市表现,闷局一旦打破,恒指变动可颇为惊人,资金形成湍流,股市势必大上大落.恒指经过多日拉锯后,本周会否有突破?牛熊布阵是两边都有可能,但即使升破20,300点,20,600点已有阻力.若然股市回落,跌至19,600点后,杀牛诱因已大减.故此,在月底Jackson Hole年会举行前,炒股不炒市,中资股处于高峰期,本周轮到内银股接力,中行(3988.HK)和建行(0939.HK)将分别在周四、周五公布业绩,平保(2318.HK)、财险(2328.HK)及中银(2388.HK)亦会在本周公布业绩.

无论阁下看好哪些板块,这份中期业绩异常重要,因为现在是基金”选美期”,绩优股被疯狂追捧,绩差股继续被抛,一则反映资金可买的实在不多,二则反映基金出货毫不留手.上周有多只内房股公布业绩,股价表现尽显”选美”特点,股价升跌由盈利好坏所主导,而非政策风险.目前大市处于拉锯状况,热钱依然四围搵食,寻找目标时,焦点同样放在业绩之上.濠赌股股价借业绩期再有表现,全因”有心人”所为而已.创科(0669.HK)配股后企稳,是押注联储局会否入市买MBS的最佳工具.太地(1972.HK)大股东配股后回稳,意味着基金在负面消息出现后再获追入.当然,在未来一段中外经济难有作为的日子,“本地姜”依然是投资主题.数码通(0315.HK)股价正酝酿突破,中银亦如此.

债市率先大幅波动,十年美债息由1.4厘抽升至1.8厘,反映资金极速由避险资产流出.相比之下,欧猪债息跌得较慢,默克尔发表”扞卫欧罗”的言论后,西班牙十年债息回落至6.44厘.债息的变动,令人联想起许多问题.上周提到,这次美债被鬼祟抛售,债息不经不觉回到1.8厘水平,而且未有引起股票、汇市波澜,欧猪债息甚至在上周才见明显回落.债市向来是聪明钱的世界,是故一直有债市先于股市的假设.不过,这次炒作欧央行出招救市,央行只出口术,而未出实招,股市却率先炒上,股市及后因欠缺消息而进入闷局,但债市直到最近才有反应.(B03)

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香港三条A,竟无用武之地 /习广思

欧洲政客放完假,市场果真开始多事.德国总理默克尔人在加拿大,但发表支持欧央行有条件买债的言论,股市即时多了憧憬空间.不过,在7月底欧央行行长德拉吉发表”扞卫欧罗”之后,默克尔亦有和应,但未几德国官员、政客再表反对,究竟默克尔这次”扞卫欧罗”,是真心定假意?市场对此充满疑问,股市炒作非常克制.股市的忐忑,反映投资者对央行”放水”憧憬逐步消散,起码近期美国QE预期降温,中国温总暗示不”放水”等,市场炒”放水”还能维持多久?港股近日进入炒业绩高峰期,中移动(0941.HK)股价续跌,减弱了恒指的反弹力.恒指昨天承接美股反弹,最高见20,147点,收报20,116点,上升153点,大市成交额474亿港元,沽空比率10.44%.

恒指目前靠绩优股和落后股支撑,也反映大市主调,亦即是基金”选美期”.毕竟许多互惠基金不能”只看唔买”,业绩不错兼有息派的公司已有资金追捧.资金急追绩优股然而,基金可以选择的绩优股其实不多,追逐游戏令绩优股股价被抢高,意味着很快会有回吐,以致股价容易大上大落.至于资金落后股,濠赌股升势完全反映这一点,投资者可留意崔硕推介的两只热钱恩物——银娱(0027.HK)及澳博(0880.HK).昨日提及内房股,派息高低或加减,对投资者而言是选美准则之一,但说到底,业绩好坏是另一更重要的选美条件,因为这盘中期业绩表现,反映内房股管理层对项目、资金的管理及控制能力.龙湖(0960.HK)半年核心纯利增长72%,不作派息,股价急升6%.SOHO(0410.HK)事前不发盈警,中期业绩大幅倒退,股价再跌5.4%.

彭博网站专题探讨新加坡债券回报,当中提出两个重点.一是新加坡债券具AAA级别,成为资金避风港.其次是今年债券回报以美元计算达11.2%,其中有3.6%属于兑美元升值回报.没错,评级机构给的AAA衔头,无论你信与不信,实在是有价有市,新加坡债券受捧,正反映资金不断寻找安全资产,逐个逼爆.背后原因是安全资产买少见少,联储局扭曲操作沦落到要向财政部买新债,意味着二手市场买家没有人出货.二是资金对AAA资产需求愈来愈大,由主权到企业信贷都是如此,最大需求的资金来自退休金及保险资金.(B02)

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汇市平静酝酿单边走势 /苏子

8月份汇市的走势可说是异常地平静,而从月线图上观察,相信美元稍后向上作出重大突破的可能性不容抹煞.目前8月份汇市的平静表现,相信甚可能是在酝酿短期内将出现一个极具爆炸性单边走势的前奏.换言之,现阶段汇市的平静局面只不过是处于暴风雨前夕而已.假如8月份余下时间汇市仍未能打破目前的闷局现象,几可肯定,踏入9月份后,汇市势必出现翻天覆地的巨变.至于美元最终破位的方向是否一如所料般向上作出重大突破,除了要看欧债危机的发展情况会否仍是没完没了外,还要看美国国债息率会否继续上升.现阶段看,估计欧债危机仍是没完没了的可能性不容抹煞,即9月份欧盟及欧洲央行未必可以成功推出一个解决欧债危机的终极方案.然而由于欧债危机已被炒作到了第三个年头,故相信欧债危机继续发展下去,对美元亦未必能构成一个极具爆炸性的上升浪,因为市场若是有心利用欧债危机来炒高美元的话,亦不会如此好耐性等到目前才做.

稍后美元若向上出现爆炸性升浪,估计催化剂甚可能是由美国国债息率持续向上所触发.而美债息率上升,则意味着大量苦无出路的资金或因为预期美国经济不会变差而自美国国债市场撤走,然而这些资金却不是跑去其他国家,而是流入与美元有关的高风险资产,而这将有利美股以至美国的企业债价继续造好,同时亦使其他国家的资金抛售本国货币流入美元的高风险资产上,使美元得以向上作出重大突破.因此,稍后担心或会出现一个不少投资者感到不太适应的现象,便是美元上升的同时,美股却可以继续造好.而市场的恐慌情绪亦未因为美元的上升而向上抽升,而这时美元的上升,换言之,即是反映市场上的资金相信美国基本因素不会变差之余甚至有好转的机会而投下信心的一票.