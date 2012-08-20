〔港报财经评论〕看透业绩,助辨方向--经济日报8月18日

看透业绩,助辨方向 /林瑞芬

“启德”快来快去,港股交易昨无受影响,周四避风而回.受德国总理利好讲话刺激,昨恒指就迅即重返20,000,即市波幅区暂避免下移一劫.正处业绩期,左右股价,遇有矛盾处须认真拆解.看淡的投资者周四尝试突袭,但很快又被看好的投资者重夺市场主控权,中移动(0941.HK)昨虽续受压,其他蓝筹争气,资金换马至和黄0013.HK及港交所(0388.HK)等未肯走,最终令恒指涨152点至20,116收市,大市成交额474亿港元.本月大市买卖淡静,大户上落动作快,恒指的即市上落区变化确难测,20,000为较明确分水岭,是19,700-20,000或是20,000-20,300仍要走着看.技术上,恒指周四为一次”假跌破”的话,诱敌杀敌后,回复即市上落区20,000-20,300炒波幅之余,若看好的投资者下周乘胜追击,不排除能于之后突破即市波幅区.正如腾讯(0700.HK)之前假跌破50天线,迅即回升还创下52周高位.在欧洲未公布实招前,见跌追沽的风险还是相对较高.

港股要找到方向,还要等到9月欧洲定案.观乎恒指阴阳烛周线图,向上已到”擦边”关键点,因以烛身联线计约20,300正为自去年4月延伸的降轨阻力位,一旦突破,预计到期时相关淡仓平仓盘带动,将牵引一段急促的再延反弹升势.当然,当关键阻力位冲极都冲不破之后,很多时也有被看淡的投资者追杀的一浪急回势头.业绩期内,个股短线表现更较大市波动,值得与大家拆局.华创(0291.HK)昨公布业绩,股价急升11%至24.25港元,单看集团截至2012年6月底止中期未经审核之综合营业额及应占溢利,分别较去年同期增加20.2%及36.5%至639.59亿港元及22.35亿港元,大家可能还以为是业绩劲刺激股价.惟深究若剔除资产重估及出售非核心资产之税后收益,未经审核之股东应占基础综合溢利减6.3%至11.31亿港元.四大主业的零售、啤酒、食品及饮品中,仅啤酒业的扣除资产重估及出售影响之股东应占溢利录得升幅.

股价有如此强烈反应,相信与非业绩因素有关,该股5月以来股价从最高位29.5港元质落7月最低位19.14港元,期间屡计不少沽空仓,揣测昨急弹为平淡仓引发.平完淡仓都要回归现实,追涨要谨慎,技术阻力位约于26港元.个股中,股价先于业绩急挫,然后回补淡仓而急抽升的实例还有联想(0992.HK)等,8月沽空率曾创自5月以来新高的46%,结果因业绩高于预期而被挟升.(003)

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净息差收窄,内银勿高追 /余少文

内银股开始派发中期成绩表,招商银行(3968.HK)和重庆农村银行(3618.HK)半年盈利稍胜预期,全年盈利增长难度不大,只是减息效应开始浮现.加上未来四个月再有减息机会,内银股要继续面对净息差收窄压力.中国中国内地股市昨日继续在低位徘徊,上证综合指数险守2,100点.相反国企指数升89点或0.9%,收9,831点,成交额79亿港元,近60%主板H股随大市造好.中国移动(0941.HK)继续受抛售,但华润创业(0291.HK)和联想集团(0992.HK)绩优获追捧而带动红筹指数升34点或0.9%,收3,899点,成交额88亿港元,惟当中58%成交额来自中移动.市场关注的内银股也开始公布成绩表,招行和重农行打头阵,招行收入升24%至573亿元人民币,盈利升26%至234亿元人民币.重农行收入升32%至65亿元人民币,盈利升25%至28亿元人民币,两者都不派中期息,盈利略高于半个月前引用美银美林的预测223亿元人民币和27亿元人民币.

不过,招行和重农行上半年成本收入比率分别为32.12%和33.04%,较去年全年36%和36.64%有显着改善,但重农行第二季盈利只有14亿元人民币,跟首季持平,同比只增长22%,不及首季同比增长28%,是净息差下跌所致.招行上半年净息差为3.11%,低于首季的3.21%,粗略计算第二季净息差只有3.01%,是过去四个季度以来最低的季度.而重农行情况相若,上半年净息差为3.5%,略低于首季的3.57%,粗略计算第二季净息差为3.43%,亦是四个季度最低季度,相信是人民银行6月初减息所造成的.由于央行在7月初第二度减息,加上存款息率可以上浮,即使有限制,肯定内银股6月开始以至下半年的净息差会继续收窄,内银股下半年盈利进一步放缓应没有悬念,对内银股股价反弹会造成一定压力,故并不建议股民在大市这段反弹期间高追内银股,始终认为低吸是最佳策略,因为内银股盈利即使放缓,衰极应可维持单位数增长,已经可以保持目前普遍超过5厘的股息.

内银股现价是否已反映净息差收窄造成盈利放缓的影响,见仁见智,关键在于大户如何看.若然大户认为已反映,可以如内房股般,股价无惧中国调控而急反弹.相反,如认为未完全反映,则股价自然再跌,即使招行、农行等未来三年盈利可保持增长,股价也没有运行.此外,市场预期央行在今年年余下时间可能再减一至两次息,所以目前还是观望内银股为宜.(010)