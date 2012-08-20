版本:
中国
亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 11:56 BJT

〔离岸人民币〕易方达中证100A股指数人民币ETF用罄20亿元额度--消息

路透香港8月20日电---一位消息人士周一称,易方达资产管理(香港)有限公司投资中证100A股指数的人民币ETF(交易所交易基金)已用罄其20亿元额度.

中国国家外汇管理局上月底批复南方东英和易方达共计70亿元人民币投资额度,用于发行人民币合格境外机构投资者(RQFII)相关A股交易所交易基金(ETF)产品.

上述了解情况的消息人士表示,虽然今日是易方达该ETF基金正式接受认购首日,但其20亿元额度已经用完,不过该人士拒绝透露更多细节.

易方达中证100A股指数ETF(83100.HK)将于8月27日在港交所挂牌.该基金发行章程显示,基金经理倘已代表子基金悉数用尽RQFII额度,则可遵循适用规定申请增加RQFII额度.

另据香港经济日报报导称,易方达有关方面正着手于短期内向内地监管机构申请加额,冀望倍增到50亿元上限,且已获保险商等预订,相信余下30亿元新额度亦可快速售罄.

中国政府于去年12月正式宣布启动RQFII,首批额度为200亿元,此后批出500亿元第二批额度,用于发行人民币A股ETF产品.

首只人民币计价A股ETF--华夏沪深300指数ETF(83188.HK)上月17日在港交所挂牌,总上市量接近40亿元人民币,未用尽50亿元额度.南方东英公司管理的富时A50ETF将于本周二开始认购.(完)

--记者 陈敏; 审校 屈桂娟

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐