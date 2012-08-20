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货币新闻 | 2012年 8月 20日 星期一 12:32 BJT

〔港股业绩〕康师傅中期净利按年升24.18%,略低于市场预估

路透香港8月20日电---中国市占率最高的方便面龙头企业--康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)周一公布,2012年6月30日止中期净利按年升24.18%至2.84亿美元.

该结果略低于路透此前对四位分析师调查的平均预估值3亿美元.

根据路透计算,康师傅第二季获利为0.86亿美元,同比下跌18.6%.市场此前对于康师傅第二季预估差异颇大,最低至0.44亿美元,最高为106亿美元.

该股股价今年迄今跌约15%,表现逊于大盘恒生指数.HSI的涨约8%,跌势反应了市场看淡康师傅饮料事业表现.

康师傅去年11月宣布以子公司5%的股权换来了百事可乐在中国24家装瓶厂,以及部份品牌的独家分销权,而百事可乐则是摆脱了连续亏损的中国业务并获得了康师傅广大的通路.该收购案于3月底获商务部批准.

康师傅早盘收涨0.6%至19.98港元;大盘恒生指数.HSI跌0.75%.(完)

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--记者 李珊珊/陈敏; 审校 张喜良

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