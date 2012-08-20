〔港股业绩〕康师傅中期净利按年升24.18%,略低于市场预估

标题新闻：马来西亚总理纳吉布称没有理由丑化朝鲜(北韩)，将秉公处理金正男遇害案
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路透香港8月20日电---中国市占率最高的方便面龙头企业--康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)周一公布,2012年6月30日止中期净利按年升24.18%至2.84亿美元.
该结果略低于路透此前对四位分析师调查的平均预估值3亿美元.
根据路透计算,康师傅第二季获利为0.86亿美元,同比下跌18.6%.市场此前对于康师傅第二季预估差异颇大,最低至0.44亿美元,最高为106亿美元.
该股股价今年迄今跌约15%,表现逊于大盘恒生指数.HSI的涨约8%,跌势反应了市场看淡康师傅饮料事业表现.
康师傅去年11月宣布以子公司5%的股权换来了百事可乐在中国24家装瓶厂,以及部份品牌的独家分销权,而百事可乐则是摆脱了连续亏损的中国业务并获得了康师傅广大的通路.该收购案于3月底获商务部批准.
康师傅早盘收涨0.6%至19.98港元;大盘恒生指数.HSI跌0.75%.(完)
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--记者 李珊珊/陈敏; 审校 张喜良
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路透台北2月20日 - 台湾经济部周一公布，1月外销订单金额较上年同期升5.2%，连六个月正成长，惟略低于市场预估的成长6.65%，但2月外销订单年增率料可达两位数；惟分析师认为经济复苏仍和缓，央行首季料仍将维持利率不变。
路透伦敦2月20日 - 以下为LMAX交易所分析师对外汇市场重要技术走势及价位预测： 欧元/美元：日前跌破1.0620美元，暗示市场可能朝向重新测试1月触及14年低点1.0341之前的走势。若跌破1.0341，则1.0830的较低顶部可能被确立，使下波跌势有可能掼破平价的重大障碍。当前而言，日线收盘需要重新站上1.0715，才能化解下档压力。 美元/日圆：出现一波不错的反弹，但由于连续数日的盘整走势在日前中止，预示未来几日将走软跌向109.50区域，因此短线压力仍在下档。当前而言，美元需回升至115.62日圆上方，才能真正化解短线下档压力，因此，目前的涨势预料在115.00前方止步。 英镑/美元：最新一波表现突出的涨势，已在12月高点1.2775美元的重要阻力位之前止步。虽然未来几天仍有可能见到英镑测试并升破1.2775，但周线必须收在这个水位上方，才能确立重要底部，构成一次偏多的结构性调整。在那之前，预料英镑升向1.2775或企图突破的走势将会遇阻止步。若日线收在1.2400下方，将加重偏空机率。