版本:
中国
货币新闻 | 2012年 10月 15日 星期一 17:45 BJT

〔香港个股〕康师傅一名股东以配售方式出售约1.2亿美元的股份--销售文件

路透香港10月15日电---据路透周一获得的销售文件显示,中国市占率最高的方便面龙头企业--康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)一名未具名的机构股东以配售方式,在市场上出售约1.2亿美元的股份.

销售文件显示,配售价为每股23.75-24.00港元,较周一收盘价折让约1.03-2.06%.拟出售股份约3,827万股.

康师傅周一收跌0.61%,报24.25港元.(完)

--记者 雷美珍; 审校 黄凯

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐