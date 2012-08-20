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亚洲 | 2012年 8月 20日 星期一 14:13 BJT

〔香港个股〕合景泰富下半年对购地态度续审慎,称市场回暖热度未够

路透香港8月20日电---调控政策阴影加上控制现金流下,合景泰富地产(1813.HK)今年上半年"零购地".公司主席孔健岷表示,下半年对购地的态度仍然审慎,现时市场只是"阶段性"的回暖,相信未来数月开发商以价换量的情况不会改变.

以广州为基地的合景泰富,上月购买了广州大学城侧生物岛二期项目,为今年以来第一幅土地,代价仅1.37亿元人民币.孔健岷表示,公司调整策略,今后会选择一些大型开发商较少进入的市场,以及性价比较高的土地,方会收购.

不过,孔健岷相信政策暂时不会有太大的松动,"(放松)大家都期望,但我相信没那么快,市场如果反弹得快,政策也会来得很快.我们希望平平稳稳,最重要有量,价格方面就稳健一些."

"我个人认为现时市场上普遍认为的回暖只是阶段性的回暖,开发商采取以价换量的策略在未来几个月仍然不变."他说.

在市场不明朗下,不少开发商都减少了买地,例如广州富力地产(2777.HK)上半年只用了3.6亿元购买了一幅位于河北的土地.不过,负债率较低的龙湖地产(0960.HK)则相反,趁着土地市场竞争者减少,上半年就花了近57亿元购买七幅土地.

截至6月底止,合景泰富的土地储备应占楼面面积约860万平方米,足够未来五至六年开发所需.

合景泰富首席财务官徐锦添表示,公司目前正与一些香港的银行磋商融资贷款,因利率会比内地银行贷款为低.截至6月底止,内地银行贷款占公司总借贷的59%,较2011年底的69%下降;净负债比率为71.2%,较去年底61.8%上升.

他称,下半年公司会有33亿元的资金回笼,预期到年底时净负债水平会回落至六成多.此外,公司不排除待下半年若政策较清晰时,会提前偿还部份的高息贷款.

合景泰富周一午盘中段股价下跌2.52%,报4.25港元;过去一个月下滑逾一成.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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