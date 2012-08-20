〔港股业绩〕康师傅第二季净利低于预期,但毛利率改善提振股价大涨(更新版)

(新增分析师评论及公司说法)

* 康师傅中期净利按年增逾两成

* 毛利率改善,股价升逾7%至四个月高点

* 第二季净利低于预期,饮品表现迟缓

* 关注百事中国何时扭亏

记者 李珊珊/郭经伟

路透香港8月20日电---中国市占率最高的方便面龙头企业--康师傅控股(0322.HK)(910322.TW)中期净利按年增逾两成,股价在业绩公布后一度升逾7%至四个月高点.然而,中国消费力低迷以及计入百事可乐(PEP.N)中国业务损益,令该饮料龙头第二季净利低于预期.

分析师指出,原物料持续下滑,对毛利率改善有利,且下半年基期较低及气温相对高,预料饮料业务增长较快,市场同时关注百事中国业务何时扭亏为盈.

"百事(中国)第二季应该是亏损的,现在还不知道亏损数字多大,....康师傅营收和毛利率数字看起来比市场预期地好一点."一不愿具名欧系投行分析师说.

丰盛金融分析师卢志威也表示,毛利率改善令公司前景较为乐观,因为他们是民生消费品,跟其他行业比较,宏观经济疲软的影响小一点,"整体业绩大概跟市场想的差不多,只有毛利改善给市场一些提振."

本地时间下午3:07时,康师傅升6.24%至21.10港元,稍早一度涨7.25%至21.3港元,为4月19日以来最高;大盘恒生指数.HSI则跌0.15%.

康师傅中午时公告,中期净利按年增24.18%至2.84亿美元,其中包括第一季合并百事中国的一次性议价收益,市场估此收益将近1亿美元.中期毛利率为29.81%,较上年同期增加3.67个百分点.

按此计算,康师傅第二季净利按年下跌18.6%至8,600万美元.由于需计入百事中国损益,市场对其第二季预估分歧较大,多在1亿美元左右,但亦有低见0.44亿美元.路透此前调查四位分析师,平均预估康师傅中期净利为3亿美元.

分析师指出,根据公司稍早给的指引,初步估计百事中国今年亏损可能在4,400万美元,市场多预期在2013年转亏为盈,但亦有迟至2014年.

根据中国国家统计局报告,7月全国社会消费品零售总额数据中,粮油食品、饮料烟酒分项按年增16.8%,持平上月,去年7月年增速为26.6%.

**饮品增速迟缓**

分析师指出,上半年中国经济增速减缓,亦拖累了民生消费动能,对于营收占比较高的康师傅的"即饮茶"销售影响较为明显.此外,基于健康取向,中国对于瓶装水的消费增长,也一部份挤压茶饮品的市场.

以昨日收盘计,康师傅今手以来跌约15%,表现逊于大盘的涨约8%,跌势反应了市场看淡康师傅饮料事业表现.

"受到国内整体消费能力不振等多种因素影响,2012年第二季度饮料行业整体增速较低,"康师傅主席魏应州在公告中称,"面对经济下行压力,及饮料行业的低速成长,康师傅因应市场的变化,积极调整经营策略."

康师傅上半年营收按年增长9.51%至45.3亿美元,其中方便面销售额按年增15.78%,饮品营收按年仅增4.68%,方便食品销售额年增20.64%;方便面、饮品、方便食品营收占比分别为41.32%、55.24%、2.51%.

中银国际分析师刘志成在报告中指出,下半年由于北方处于相对高温,有利于饮品销售,再加上去年同期基期较低,预料康师傅下半年业务增长较快,且2013年将好于2012年.

"未来伴随一系列扩大投资、促进消费以及稳定外贸的经济刺激政策的持续发酵,预计下半年中国经济增长将有所回升.在经济结构调整的背景下,伴随农村消费升级,食品饮料行业的发展空间依然广阔."魏应州在公告中表示.

康师傅去年11月宣布以子公司5%的股权换来了百事可乐在中国24家装瓶厂,以及部份品牌的独家分销权,而百事可乐则是摆脱了连续亏损的中国业务并获得了康师傅广大的通路.该收购案于3月底获商务部批准.(完)

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