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货币新闻 | 2012年 8月 21日 星期二 12:17 BJT

〔港股业绩〕中海油上半年净利同比下降19%,逊于市场预期

路透香港8月21日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)周二公布,今年上半年净利同比下降19%,逊于市场预期,主要受累于产量下降.

中海油的公告显示,2012年1-6月净利为318.7亿元人民币,去年同期为393.4亿元;并低于汤森路透综合7名分析师预测的342亿元.

期内的油气净产量按年下跌4.6%,至1.609亿桶油当量;平均实现油价则升8%至每桶116.91美元.

中海油早盘收低0.64%,报15.46港元.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 曾祥进

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