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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 13:37 BJT

〔表格〕中国三大电信商7月移动电话总用户数增至约10.6亿

路透香港8月22日电---以下为中国三大电信运营商截至今年7月底的移动电话用户数情况:(单位:百万)

                  中移动(0941.HK)                    中国联通(0762.HK)                     中国电信(0728.HK)
            ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
            3G用户 按月变动  总用户 按月变动     3G用户 按月变动 总用户 按月变动    3G用户 按月变动  总用户  按月变动
 2012年7月   68.98   1.9       688    4.88        60.62  3.09     222.7  3.41        53.81  2.85     146.9    2.70  
       6月   67.08   2.82      683    5.59        57.53  3.03     219.2  3.41        50.96  2.80     144.2    2.82 
       5月   64.26   2.39      677    5.01        54.50  2.73     215.8  3.10        48.16  2.60     141.4    2.85
       4月   61.87   2.31      672    5.28        51.78  2.92     212.8  3.30        45.56  2.01     138.5    2.68 
       3月   59.56   2.97      667    5.80        48.86  2.97     209.5  3.52        43.55  2.40     135.8    3.50     
       2月   56.59   2.65      661    5.96        45.89  2.83     205.9  3.08        41.15  2.45     132.3    3.08
       1月   53.94   2.73      655    5.87        43.07  3.05     202.9  3.23        38.70  2.41     129.3    2.75  (完)

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  --整理 梁慧仪; 审校 张喜良

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