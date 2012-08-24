《离岸人民币综述》银行发债风头胜过公司,点心债市场上表现亮眼

记者 陈敏

路透香港8月24日电---今年以来银行在离岸人民币债券市场上的表现可谓可圈可点,发行规模急剧膨胀;而经济增长的放缓则削弱了一些公司的发债动力,且中国开始进入降息周期亦使得一些企业选择在内地进行融资.

美银美林的报告显示,今年离岸人民币公司债发行量同比下跌51%,而银行点心债的发行量则大增逾650%,此外人民币存款证亦增长14%.

内地银行选择发行点心债固然有成本相对较低的考虑,但鉴于两地利差正逐步收窄,另一个动机则显现出来,即进一步推动受人民币贬值预期拖累的离岸市场的发展.

中国国家发改委今年初给予内地金融机构和非金融机构各250亿元人民币的点心债发行额度,目前银行已经使用约170亿元,但公司方面只有宝钢集团发行过65亿元债券.

国内公司减少使用点心债市场进行融资的一个原因在于美元债市场的蓬勃发展,较低的融资成本吸引了大量中国企业;另一方面,随着中国开始进入货币宽松周期,在国内借贷和发债变得更为容易.

美银美林在报告中指出,企业现在发觉在内地发债变得更为容易,因为中国政府希望将银行资产负债表上的风险移除.因此,如果不是在岸和离岸市场的成本相差很多的话,在内地发债也是个不错的选择.

随着资金流动渠道拓宽,两地融资成本一直在逐步靠拢.以中国国开行8月发行的20年期点心债为例,该笔债券目前在二级市场上的收益率为4.32%;而该行在内地的2032年1月到期的债券收益率为4.75%.

"在过去的几个月中,当公司的需求比较弱的时候,尤其是他们更多选择美元债的时候,要继续推动这个市场和人民币国际化,银行就需要出来发债,在这方面政策性银行的任务更重一些."汇丰银行固定收益分析师赵鸣然称.

分析师预期,银行在点心债市场的地位未来数月会持续,因金融机构仍有一些发债额度未用,而他们对发行人民币存款证的兴趣也极为浓厚,后者无需审批且发行快速简便.

本周图表:

在岸和离岸人民币国债收益率走势:link.reuters.com/raw22t

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

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账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 28,952.2 88

2. 渣打 14,507.6 49

3. 中国银行 9,860.6 13

4. 法巴 7,181.6 26

5. 巴克莱资本 6,411.7 13

**本周市场动态**

--一位消息人士周一称,易方达资产管理(香港)有限公司投资中证100A股指数的人民币ETF(交易所交易基金)已用罄其20亿元额度.本地媒体称,易方达正着手于短期内向内地监管机构申请加额,冀望倍增到50亿元上限,且已获保险商等预订,相信余下30亿元新额度亦可快速售罄.[ID:nSH0113245]

--香港交易及结算所有限公司(0388.HK)周三公布,将于9月17日推出人民币兑美元的货币期货.此将是全球首只人民币可交收的货币期货合约,并令香港进一步巩固离岸人民币中心的地位.[ID:nSH0113527]

--离岸人民币的迅速发展为台湾金融业者资金开辟新去路.坐拥60亿元人民币存款的中国信托商银,已成为台湾人民币存款吸收第二大银行,仅次于兆丰商银.而为去化现有人民币资金,该行已开始有额度投资点心债(离岸人民币债券).[ID:nST0541907]

--中国央行本周抛出大额逆回购操作以熨平短期市场资金波动,以致当周净投放规模创下七个月来单周最高.东方汇理银行认为,这或许标志着人民币远期点子大涨时代的结束.

--据汤森路透旗下IFR报导,国际金融公司(IFC)发行了5亿元人民币获美国证券交易委员会豁免部分条例的两年期离岸点心债券.该债券票息为1.875%,发行价为99.854,折合收益率为1.95%,将于卢森堡上市.[ID:nSB1739396](完)

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