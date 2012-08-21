〔香港个股〕和记黄埔称终止收购以色列电讯商Partner Communications股权

金属期市：期铜下滑，但中国需求乐观情绪和供应忧虑提供支撑
路透伦敦2月17日 - 铜价周五下滑，因未能守在每吨6,000美元水准之上，激发了获利了结，但主要金属消费国中国需求强劲的预期，以及多个大型矿场供应中断预计将支撑价格。
路透香港8月21日电---环球综合企业0013.HK周二宣布,终止收购以色列电讯服务商Partner Communications Company Ltd(PTNR.TA)(PTNR.O)的股权,因交易未能符合协议所列的条件.
由亚洲首富李嘉诚掌控的和黄,原来通过其子公司Persall Pte Ltd与李嘉诚基金会旗下Kelburgh Pte Ltd,与Suny Electronics Limited签订有条件协议,两家公司会分别向Suny购入Scailex Corporation Ltd Corporation Ltd的50%和25%股权.而Scailex持有Partner Communications的44.5%控股权.
和黄新闻稿称,Persall和Kelburgh是按协议所赋予的权利中止有关收购,原因是未能符合协议所列的条件.但未有透露具体哪些条件未能符合.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟
路透伦敦2月17日 - 铜价周五下滑，因未能守在每吨6,000美元水准之上，激发了获利了结，但主要金属消费国中国需求强劲的预期，以及多个大型矿场供应中断预计将支撑价格。
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(