〔香港个股〕和记黄埔称终止收购以色列电讯商Partner Communications股权

路透香港8月21日电---环球综合企业0013.HK周二宣布,终止收购以色列电讯服务商Partner Communications Company Ltd(PTNR.TA)(PTNR.O)的股权,因交易未能符合协议所列的条件.

由亚洲首富李嘉诚掌控的和黄,原来通过其子公司Persall Pte Ltd与李嘉诚基金会旗下Kelburgh Pte Ltd,与Suny Electronics Limited签订有条件协议,两家公司会分别向Suny购入Scailex Corporation Ltd Corporation Ltd的50%和25%股权.而Scailex持有Partner Communications的44.5%控股权.

和黄新闻稿称,Persall和Kelburgh是按协议所赋予的权利中止有关收购,原因是未能符合协议所列的条件.但未有透露具体哪些条件未能符合.(完)