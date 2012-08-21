《香港报摘》--其他报纸重要消息8月21日

* 明报:

--美资投行派杰(Piper Jaffray)早前公开宣布有意出售香港投行业务.接近交易的消息人士透露,曾洽购的广发证券已退出,转而由民生银行(1988.HK)(600016.SS)有意收购派杰亚洲业务;争购的还包括平安证券以及将来港上市的银河证券.

* 星岛日报:

--重庆农商行(3618.HK)行长谭远胜表示,预期该行今年贷款增长可达20%,不良贷款率可降至1%以下.

--中国太保(2601.HK)(601601.SS)上半年的产险综合成本率升至94.2%,其管理层预期,下半年该比率仍会维持升势,但相信增幅会减慢.另必要时集团会将向产险增资以补充偿付能力充足率.

* 苹果日报:

--中聚电池(0729.HK)执行董事谢能尹称,公司正与长实(0001.HK)主李嘉诚旗下部份公司洽谈合作,不排除未来在电池下游业务方面有合作可能.

* 东方日报:

--招商银行(3968.HK)(600036.SS)管理层表示,若根据内地明年实施的新资本监管规定,该行核心资本充足率将跌至不足8%,因此有必要执行原来计划,集资最多350亿元人民币.

--合和公路(0737.HK)董事总经理胡文新表示,公司旗下西线三期总投资额达56亿元人民币,目前已投放9.8亿元人民币,余额将以项目开发贷形式向银行筹集.

* 文汇报:

--中国外运(0598.HK)执行董事兼总裁张建卫表示,未来2-3年内将会在母公司的支持下,以上市公司为主体对物流业务进行整合,估计涉及的资产规模逾40亿元人民币.

* 大公报:

--合景泰富(1813.HK)及建业地产(0832.HK)均认为下半年中国政府仍会继续房地产市场的调控措施,以防楼价反弹;两间公司表示对买地持审慎态度,希望收购性价比较高的地皮以作发展. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 梁慧仪/张喜良

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