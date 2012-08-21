〔港报社评〕威院软硬件皆出毛病--星岛日报8月21日

两星期前才公布有4位产妇,身体内遗有止血纱布的沙田威尔斯亲王医院,昨日又公布产房笑气超标,当中揭示的设备老化和监管疏漏,令人笑不出.

威院是新界东的最大医院,去年有7,400个婴儿在威院出生,今年在龙年效应下预计会更多,还要应付一些“冲关”产子的“双非”孕妇,本身又是中文大学的教学医院,理应在芸芸公立医院中有比较优良的设备、环境、人才和较严密的品质监控.可是,发生在这里的医疗事故却时有所闻.

每次发生事故后,医院都会亡羊补牢,包括今次查找笑气超浓的源头,防范输气管道和接驳口罩位漏气,改善通风系统,另一方面提醒医护做好点算手术纱布的步骤.这些“头痛医头”的工作固然要做,同时要寻找更深层次的源头进行根治.

硬件方面,威院产房位于有差不多30年历史的旧翼,虽然未至需要重建之龄,但是当局应检讨其设施和设计有甚么不合时宜而须改善的地方.

软件方面,近年私家医院积极扩充妇产科服务,向公立医院大量挖角,威院妇产科是其中一个“重灾区”.医护人员会否因为工作量多,有时会省却一些步骤,而较高级的医生又无暇作出足够监管?

医护人员工作压力本已大增,如果连工作环境卫生安全亦出现问题,恐怕会加强员工离心,进一步打击士气,最后由员工和病人一起付出代价.威院尤其是妇产科须考虑是否要接受一次深度检查,好好调理.(A06)