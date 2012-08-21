〔港报社评〕新一轮磋商,是否救助希腊成关键--文汇报8月21日

欧元区主要国家领导人本周将就欧债危机展开新一轮磋商,是否放宽对希腊紧缩要求并提供额外援助,成为外界关注焦点.西班牙和意大利是否提出全面救助,也触动市场神经.在援希问题上,各国近期表态凸显分歧仍然严重.希腊紧缩获宽限的难度颇大,若各方不作进一步努力,希腊仍可能退出欧元区.一旦希腊退出,欧元区其他国家还将继续付出更多代价.为了防止欧盟解体,欧洲各国最后还是不得不救助希腊.

欧债危机爆发3年多来,希腊陷入持续衰退.希腊中国银行预测今年经济衰退4.5%,但今年上半年两个季度的降幅已超过6%,其经济形势有可能在欧元区整体下滑的情况下进一步恶化.希腊的紧缩计划看来已难以为继.在此情况下,希腊寻求延长实施紧缩计划的期限,把这一计划的最后期限从2014年延长至2016年.

对此,法德两国出现分歧,法国准备为希腊提供新的援助,以避免希腊退出欧元区.但德国拒绝为希腊提供新的援助,也不同意希腊延长实施紧缩计划的期限.德国立场得到芬兰、爱沙尼亚和斯洛伐克等北欧国家的支持.这显示,欧洲南部和北部国家在希腊危机问题上存在分歧.

倘若希腊退出,希腊就会违约,违约带来的损失非常高,足以耗尽欧洲央行的资本.要稳定整个体系,欧洲央行就必须进行大规模干预,而且德国、欧洲稳定机制及其前身欧洲金融稳定工具和IMF也要进行干预,这一过程需要付出上千亿计欧元的代价.出现的损失,各国央行将根据“资本份额”来分摊.该指标基于不同成员国的经济规模和人口状况,被欧洲央行用于衡量各国在其融资中的权重.德国或承担最大的亏损份额,约为总额的27%.法国也将承担很大的份额.相对而言,那些较小成员国所遭到的冲击可能会更严重.

法德两国以及欧洲南北国家对救助希腊出现的分歧,在一旦希腊退出欧元区两国要承受的极大亏损份额面前,还是有可能弥合的.希腊财长也表示,希腊必须留在欧元区,这是走出财政困境、避免陷入穷困的唯一道路.(A02)