〔港报财经评论〕鳄鱼潭不容散户--信报8月21日

鳄鱼潭不容散户 /习广思

政客们似是而非,市场无法看透,因而不愿押注.希腊公投后,过了两个月较平静日子,但有债始终要还,本周欧罗区三国领导人再在谈判桌上讲数,事前德国财长明言不想再扔钱向无底深潭,与法国意见相左.另边厢,市场对欧央行买债憧憬不停,继西班牙政客回应江湖数后,德国媒体透露,德国的条件是设定利率门槛,要求受救国债与德债息差达到一定程度.这些似是而非的消息,媒体都成为政客打手,透过放风互相测试.但担心归担心,期望归期望,放水与否未被确认前,股市窄幅闷局,却一直未能打破.iPhone5概念股股债继续背驰,股市窄幅徘徊,但反映信心危机的十年期西班牙债息却持续下跌,跌至6.23厘.相反,美债债息上升未停.尽管债市价格颇为异动,因成交不大而未引起市场波澜,投资者情绪镇定得惊人,上周五美股VIX指数见5年新低,市场待破,颇有风雨欲来之感.

昨天恒指被A股拖累,第二度试穿20,000点,尾市跟随A股令跌幅收窄,内银股主导指数走势,收报20,104点,下跌11点,在150天线摇摇欲坠.大市成交只有378亿港元,沽空比率11%.观察上周五牛熊分布,杀牛及屠熊机会均在.市场轮流转,早前大幅调整的强势股,再次分批再炒上.近期明显可见电力股回勇,华能(0902.HK)重上50天线,而中国电力(2380.HK)上周配股抽水后,昨天股价企稳.早前提及一批强势股趁股价高位抽水,过后股价能企稳者,反映投资者未被公司抽水所吓退.最重要的是,目前未见抽水潮,毕竟公司一旦全面抽水,将把原来淡薄的资金再分薄,股市游戏亦很快玩完.传闻iPhone5将于9月推出,投资者可留意智能手机概念的工业股,富士康(2038.HK)掹车边上升,瑞声(2018.HK)股价逐步回升.而公布业绩的舜宇光学(2382.HK)急升11%,绩优股将持续获追捧.

自去年10月,中国证监会新主席郭树清上场后,新官三把火,有意整顿股市歪风.去年率先整顿新股,要求说明回报及分红政策,以及垃圾股退市制度,又声言对内幕交易”零容忍”.及至今年年初,郭树清化身分析员,大谈蓝筹股的长期投资价值.媒体计算过,郭主席前后起码十二次呼吁股民入市,但无力挽回A股低迷景象.直至最近,郭主席再打算”息诱”股民,极力鼓励上市公司要积极回报投资者,故有了上交所”鼓励”公司派息率至少要有30%的政策.然而,沪深300指数跌至2009年以来新低,连跌7天后,昨天一试2,100点水平.(B02)

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日圆后市易跌难升 /苏子

虽然德国总理默克尔上周突然发表利好言论,与上月下旬欧央行行长德拉吉支撑欧罗汇价的言论一致.不过,欧罗兑美元却只能出现昙花一现的升势,未能趁机向上突破50天SMA关键阻力,高位仅见1.2381便乏力再升,表现令不少看好者大感失望.昨天欧罗兑美元最高曾见1.2368水平,仍然乏力上破50天SMA阻力.昨晚美国入市前夕,汇价已自上述高位回落至1.2313低位,略为跌破10天SMA1.233支持.由于欧罗兑美元在利好消息刺激下未能顺势破关而上.因此,若然昨晚美国收市时汇价出现明显低收的情况,料欧罗兑美元的短期走势将不会好到哪里去,相信稍后将会跌破上周一直稳守不破的20天SMA支持,随后朝着今年的1.204低位迈进.故短期内投资者若看见欧罗兑美元再次跌破20天SMA支持,且成功在之下收市的话,届时可以采取顺势而行的策略,博汇价将进一步破关而下,甚至再创今年新低.

近日汇市可以出现较为明显趋势的只有日圆.目前日圆已有扭转因避险资金持续追捧所导致的强势迹象,不少投资者也开始注视正在转弱中的日圆走势.其实,目前日本政局不稳,与亚洲区内的国家亦出现明显的政治磨擦现象,加上日本目前的外贸情况居然出现赤字,同时美国及日本间的息率亦因近期美国国债息率明显上升而扩阔,这些因素均不利日圆汇价后市的走势.简言之,日圆后市的走势将会朝着易跌难大升的走势模式发展.若然日圆后市的走势一如所料般往下作出重大突破,相信日圆将会是兑所有主要外币一同下跌,而不会只是兑美元下跌.相信一旦日圆成功破关而下,其对欧罗的走势可能较美元更弱.换言之,若是看淡日圆的大方向,投资者买入欧罗兑日圆所取得的利润将较买入美元兑日圆更丰厚.

上周四欧罗兑日圆以大阳烛上升,并且已升破50天SMA阻力,最高曾见98.40水平.短线而言,若欧罗日圆可保持在50天SMA以上波动及收市,料后市会挑战20周SMA的100.10关建阻力位,一旦成功破关而上,料届时欧罗兑日圆将可展开一个十分凌厉的单边上升浪.导致欧罗兑日圆可以跑赢美元兑日圆的其中一个原因,便是市场上仍存在着庞大欧罗兑日圆短仓,令一旦出现大规模的空仓回补浪潮的话,将使欧罗兑日圆可以出现一个极具爆炸性的上升势头.(B08)