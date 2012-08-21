〔港报财经评论〕鹰君料买资产可看俏--经济日报8月21日

鹰君料买资产可看俏 /林瑞芬

恒指昨一度挫至19,911,最终收报20,104,微跌11点,大市成交额约379亿港元.短线上落以近20,000作中轴,短线关键阻力仍是20,300.中期方向还要等欧洲落实买债计划而定,市况趋向业绩炒作.西班牙短、长期债息昨均有所下回,据德国《明镜周刊》报导,欧洲央行可能会为重债国的公债息率设定上限.如属实,在这一个非常有力武器公布后对市况将构成重大利好.不过,此武器火力如此巨,表示央行愿意无限量支持重债国,这能否过到德国关口,还是未知数.欧央行发言人昨晚也急表示,谈论尚未出台的决议会造成误导,看来德国与欧央行就购买债券计划形式仍在商议中,不想因市场因素而左右决策.

市场担心内房市场回暖势头,会制约刺激经济增长政策的空间,上证昨最多跌1%,低见2,089点的三年半新低,之后跌幅收窄,收报2,106,跌7点.沪深两市总成交额为人民币847亿港元.中国内地股市如此低成交,乾跌式实难估到最终底在何处,一般来讲,大成交试底反而有力启示底部在最后逃生者离场后又有大户乐意入场,这类的破底反弹通常会有较强力反弹.相反,现在买卖双方都没趣投入,稍微跌穿底,又无人跟手大力沽,就算有所反弹维稳能力都很弱.A股支柱股类内房及内银股,仍然受压,是令A股仍呈阴乾跌之关键.前者陷于政策博弈下,后者则受制经济及政策.已发布业绩的招行(3968.HK),骤见券商意见分歧,该股昨跌1.4%.工行(1398.HK)昨一度跌2%,内银股未能为业绩冲喜.另据《上海证券报》报导,8月上半月,工行、农行(1288.HK)、中行(3988.HK)和建行(0939.HK)四大行新增人民币贷款投放大致约700亿港元,相比上月同期增长约200亿港元.不过,企业中长期贷款占比没有太大改善,显示经济基本面仍然疲弱.

港股短线限于上落,中期趋势未有明确方向,如何确立,用那些指标辅助判断,不妨参考券行Jefferies提供的看法.除货币环境或刺激经济增长政策的变化外,股市需要三个条件趋势确立后才能回复中长期涨势:第一,是游资从固定收益产品转移,离开防空洞游入股市先有机增强股票购买力,这简单可从股票成交量攀升观察出来,尤其证交所类股相对于大市的股份或成交表现等.到目前,这迹象尚未出现.第二,股市的涨势范围需要扩大.最后,美元波动继续与资产市场呈负相关关系.该行称,这趋势正减弱,股市要想维持涨势,这种趋势需继续减弱.(003)

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太保盈利,要看A股 /余少文

国企指数在8月业绩期交投反而缩减,是少见现象,似乎股民对上市公司业绩没有期望.但部分上市公司第二季业绩确实好转,如中国太保(2601.HK)环比增长两倍,惟盈利能否进一步扩大始终要看A股.上证综合指数昨日一度跌穿”钻石底”,但国企指数午后先跌后反弹,全日只跌36点或0.4%,收9,794点,成交额降至今年第二低的68亿港元.如撇除7月24日打风半日市,昨日成交额便是今年最低,只有36%主板H股逆市上升.至于红筹指数逆市升9点或0.2%,收3,909点,主要是电力股和内房股支撑大局.踏入8月至昨日止的14个交易日,当中8日成交额不足100亿港元,在中资股8月业绩期而言确实是少见现象,反映股民观望心情,似乎对中资股业绩不存憧憬,如已公布中期业绩国企,超过40%股份盈利下跌.股民或希望股市可以急跌,才伺机低位入市.只是部分股份第二季业绩确实有好转,如太保,其上半年盈利跌55%至26亿元人民币,每股盈利0.31元人民币,当中第二季盈利达19.9亿元人民币,较首季的6.5亿元人民币多出2倍.

其实,中国内地股市第二季下滑,表现最差的上证在上半年仍录得1%升幅,如太保首季业绩提及反映可供出售金融资产公允价值波动的”其他综合损益”项目,上半年录得54亿元人民币,当中首季占34亿元人民币,第二季回落至20亿元人民币.由于上证第三季下跌,不排除影响太保第三季投资表现,因为大保过去季绩跟股市走势密切,如上证去年第二季开始下跌,太保盈利也在第二季环比下跌.不过,彭博综合证券商预测数字显示,太保今年每股盈利可达1.07元人民币,略高于去年的0.97元人民币,即是说市场料太保下半年每股盈利可达0.76元人民币,同比增长可达1.6倍.

当然,太保下半年业绩并非没有变数,除了刚提及的A股第三季可能下跌外,太保7月寿险保费同比下跌2%,今年余下时间仍有下跌可能性,以及财产险可能踏入下跌周期从而增加赔付,都会影响太保下半年业绩.故中国财险(2328.HK)昨日公布上半年盈利升24%至65亿元人民币、每股盈利0.533元人民币、每股中期息0.21元人民币下,下半年业绩并非没有隐忧.虽然A股第三季下跌中,但对A股仍未失望,因为A股始终是政策市,至今仍认为领导人换届是影响股市今年表现的关键所在,一旦完成换届,如按十年前模式,大市有机会走高来庆祝新领导人上场,营造歌舞昇平气氛.(010)