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货币新闻 | 2012年 8月 21日 星期二 09:32 BJT

〔香港股市〕恒生指数开盘近持平,中资金融股上涨

路透香港8月21日电---香港股市周二开盘近持平,香港地产股低迷抵消了中资金融股的涨势.

恒生指数.HSI开高0.04%,报20,111.97点.

恒生国企指数.HSCE开高0.26%.(完)

--编译 张荻;审校 艾茂林

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