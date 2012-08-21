〔香港股市〕恒生指数开盘近持平,中资金融股上涨

金属期市：期铜下滑，但中国需求乐观情绪和供应忧虑提供支撑
路透伦敦2月17日 - 铜价周五下滑，因未能守在每吨6,000美元水准之上，激发了获利了结，但主要金属消费国中国需求强劲的预期，以及多个大型矿场供应中断预计将支撑价格。
路透香港8月21日电---香港股市周二开盘近持平,香港地产股低迷抵消了中资金融股的涨势.
恒生指数.HSI开高0.04%,报20,111.97点.
恒生国企指数.HSCE开高0.26%.(完)
--编译 张荻;审校 艾茂林
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路透伦敦2月17日 - 铜价周五下滑，因未能守在每吨6,000美元水准之上，激发了获利了结，但主要金属消费国中国需求强劲的预期，以及多个大型矿场供应中断预计将支撑价格。
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(