〔香港个股〕和黄购以色列电讯商Partner Communications交易告吹(更新版)

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
(新增背景)
* 和黄终止收购Partner Communications母公司Scailex控股权
* 因交易未符合协议条件
* 交易原涉资1.25亿美元
路透香港8月21日电---环球综合企业--香港和记黄埔0013.HK回购以色列电讯服务商Partner Communications(PTNR.TA)(PTNR.O)的交易触礁.和黄周二宣布,因交易未能符合协议所列的条件,故终止收购.
和黄原来计划通过其子公司Persall与李嘉诚基金会旗下Kelburgh,分别向Suny Electronics(SUNY.TA)购入Scailex Corporation(SCIX.TA)的50%和25%股权,交易涉及金额达1.25亿美元.而Scailex持有Partner Communications的44.5%控股权.
和黄新闻稿称,Persall和Kelburgh是按协议所赋予的权利中止有关收购,原因是未能符合协议所列的条件.但未有透露具体哪些条件未能符合.
据和黄此前表示,交易是否能顺利完成,须符合多项先决条件,包括获得监管当局批准、股东同意、出售三星业务和最少回购到半数Scailex的不可换股债券等.
此外,作为交易的一部分,Scailex会以1亿美元向Suny出售旗下三星流动电话在以色列的进口及销售业务,为Scailex提供1亿美元的现金,以减低负债.
由亚洲首富李嘉诚掌控的和黄,于1997年创立Partner,而Scailex在2009年向和黄收购Partner的控股权.其后,Scailex及其控股股东的代表与和黄接洽出售Partner予和黄.
和黄早盘初段股价走低0.29%,报69.8港元;大盘恒生指数.HSI则跌0.16%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
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