〔香港个股〕和黄购以色列电讯商Partner Communications交易告吹(更新版)

(新增背景)

* 和黄终止收购Partner Communications母公司Scailex控股权

* 因交易未符合协议条件

* 交易原涉资1.25亿美元

路透香港8月21日电---环球综合企业--香港和记黄埔0013.HK回购以色列电讯服务商Partner Communications(PTNR.TA)(PTNR.O)的交易触礁.和黄周二宣布,因交易未能符合协议所列的条件,故终止收购.

和黄原来计划通过其子公司Persall与李嘉诚基金会旗下Kelburgh,分别向Suny Electronics(SUNY.TA)购入Scailex Corporation(SCIX.TA)的50%和25%股权,交易涉及金额达1.25亿美元.而Scailex持有Partner Communications的44.5%控股权.

和黄新闻稿称,Persall和Kelburgh是按协议所赋予的权利中止有关收购,原因是未能符合协议所列的条件.但未有透露具体哪些条件未能符合.

据和黄此前表示,交易是否能顺利完成,须符合多项先决条件,包括获得监管当局批准、股东同意、出售三星业务和最少回购到半数Scailex的不可换股债券等.

此外,作为交易的一部分,Scailex会以1亿美元向Suny出售旗下三星流动电话在以色列的进口及销售业务,为Scailex提供1亿美元的现金,以减低负债.

由亚洲首富李嘉诚掌控的和黄,于1997年创立Partner,而Scailex在2009年向和黄收购Partner的控股权.其后,Scailex及其控股股东的代表与和黄接洽出售Partner予和黄.

和黄早盘初段股价走低0.29%,报69.8港元;大盘恒生指数.HSI则跌0.16%.(完)

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