〔香港数据〕7月CPI同比上升1.6%,未来几个月可望进一步回落

路透香港8月21日电---香港统计处周二公布,7月综合消费物价指数(CPI)同比上升1.6%,较上月增幅为低,受政府在7月代缴公营房屋租金所影响.

剔除所有政府一次性纾困措施的影响,综合消费物价指数按年升幅为4.2%,亦较6月份的4.5%为低,主要是私人房屋租金升幅收窄和猪肉价格下跌所致.

政府发言人表示,基于经济形势较差和进口价格升幅减慢,通胀可望在未来几个月进一步回落.然而,国际商品和食品价格最近有所反弹,是一项值得留意的发展.

政府稍早将2012年全年整体CPI增幅预测由3.5%上调至3.7%,基本通胀率预测亦由4%调至4.3%.[ID:nSH0112657]

(单位:%) 2012年7月 2012年6月 2011年7月

综合消费物价指数 +1.6 +3.7 +7.9

甲类消费物价指数 -2.4 +3.3 +12.5

乙类消费物价指数 +3.5 +4.0 +6.2

丙类消费物价指数 +3.7 +3.7 +5.4

基本通胀率 +4.2 +4.5 +5.8

注: r代表修正. (完)

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