〔香港数据〕7月CPI同比上升1.6%,未来几个月可望进一步回落

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透香港8月21日电---香港统计处周二公布,7月综合消费物价指数(CPI)同比上升1.6%,较上月增幅为低,受政府在7月代缴公营房屋租金所影响.
剔除所有政府一次性纾困措施的影响,综合消费物价指数按年升幅为4.2%,亦较6月份的4.5%为低,主要是私人房屋租金升幅收窄和猪肉价格下跌所致.
政府发言人表示,基于经济形势较差和进口价格升幅减慢,通胀可望在未来几个月进一步回落.然而,国际商品和食品价格最近有所反弹,是一项值得留意的发展.
政府稍早将2012年全年整体CPI增幅预测由3.5%上调至3.7%,基本通胀率预测亦由4%调至4.3%.[ID:nSH0112657]
(单位:%) 2012年7月 2012年6月 2011年7月
综合消费物价指数 +1.6 +3.7 +7.9
甲类消费物价指数 -2.4 +3.3 +12.5
乙类消费物价指数 +3.5 +4.0 +6.2
丙类消费物价指数 +3.7 +3.7 +5.4
基本通胀率 +4.2 +4.5 +5.8
注: r代表修正. (完)
浏览香港经济相关新闻,请点选[HK-ECI-CMN]
浏览政府刊载于网页上的新闻稿,请点选(here)
--记者 雷美珍/陈敏; 审校 林高丽
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)