〔香港个股〕百丽国际中期净利按年升12%,符合市场预期

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透香港8月21日电---香港百丽国际控股有限公司(1880.HK)周二宣布,2012年度中期净利按年增长12%,符合市场预估.市场人士表示,消费动能不佳,运动行业库存问题严重,令鞋类零售商必须加大行销力度,压缩净利润.
该公司截至6月30日止六个月净利为22.4亿元人民币,据路透调查五位分析师平均预估百丽中期净利为22亿元;去年同期为20.07亿元.
百丽首席执行官盛百椒在公告中说,"公司较快地完成了积压存货的消化和货品结构的优化,为3月份以来零售业务的逐步恢复创造了有利条件."
不过,分析师也表示,相较于其他零售业者,百丽的业务规模以及分销渠导管理能力,预料在库存管理以及成本控制将较竞争对手为佳.
法巴(BNP)分析师Erwin Sanft在报告中指出,"根据在中国密集的渠道拜访,预计百丽中期在毛利率下滑的幅度以及库存管理上,将优于我们有所覆盖的其他鞋类零售商."
周二收盘,百丽跌0.54%至14.86港元,该股今年迄今涨近10%,表现略优于大盘恒生指数.HSI.
百丽国际产品以女鞋为主,自营品牌包括: BeLLE、JOY & PEACE、STACCATO等.另外也是运动鞋品牌耐克(耐吉)(NKE.N)以及阿迪达斯(爱迪达)(ADSGn.DE)策略伙伴,这两个品牌占百丽运动鞋销售的80%.百丽同时也代理Converse, Kappa, Puma(PUMG.DE), Reebok,以及李宁(2331.HK)、美津农(Mizuno)等.(完)
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--记者 李珊珊; 撰写 雷美珍; 审校 林高丽
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)