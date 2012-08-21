〔香港个股〕百丽国际中期净利按年升12%,符合市场预期

路透香港8月21日电---香港百丽国际控股有限公司(1880.HK)周二宣布,2012年度中期净利按年增长12%,符合市场预估.市场人士表示,消费动能不佳,运动行业库存问题严重,令鞋类零售商必须加大行销力度,压缩净利润.

该公司截至6月30日止六个月净利为22.4亿元人民币,据路透调查五位分析师平均预估百丽中期净利为22亿元;去年同期为20.07亿元.

百丽首席执行官盛百椒在公告中说,"公司较快地完成了积压存货的消化和货品结构的优化,为3月份以来零售业务的逐步恢复创造了有利条件."

不过,分析师也表示,相较于其他零售业者,百丽的业务规模以及分销渠导管理能力,预料在库存管理以及成本控制将较竞争对手为佳.

法巴(BNP)分析师Erwin Sanft在报告中指出,"根据在中国密集的渠道拜访,预计百丽中期在毛利率下滑的幅度以及库存管理上,将优于我们有所覆盖的其他鞋类零售商."

周二收盘,百丽跌0.54%至14.86港元,该股今年迄今涨近10%,表现略优于大盘恒生指数.HSI.

百丽国际产品以女鞋为主,自营品牌包括: BeLLE、JOY & PEACE、STACCATO等.另外也是运动鞋品牌耐克(耐吉)(NKE.N)以及阿迪达斯(爱迪达)(ADSGn.DE)策略伙伴,这两个品牌占百丽运动鞋销售的80%.百丽同时也代理Converse, Kappa, Puma(PUMG.DE), Reebok,以及李宁(2331.HK)、美津农(Mizuno)等.(完)

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