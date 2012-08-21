〔港股业绩〕中海油中期净利降19%逊预期,有信心达成产量目标(更新版)

(新增细节)

* 上半年净利同比下降19%,逊于市场预期

* 主要受累于产量同比下降和成本上升

* 管理层称有信心达成全年产量目标

记者 雷美珍

路透香港8月21日电---中国海洋石油有限公司(0883.HK)周二公布,今年上半年净利同比下降19%,逊于市场预期,主要受累于产量下降和成本上升,但公司管理层称,有信心达成年初既定的全年产量目标.

这家中国最大离岸石油及天然气生产商的公告显示,2012年1-6月净利为318.7亿元人民币,去年同期为393.4亿元;并低于汤森路透综合7名分析师预测的342亿元.

尽管实现油价上升8%,期内的油气净产量按年下跌4.6%,至1.609亿桶油当量,主要由于渤海湾最大在产油田蓬莱19-3、计划内的停产维修以及印尼ONWJ区块出售等因素影响.

中海油董事长王宜林称,公司在中国海域通过调整井等增产措施和稠油热采等新技术,继续保持活力;海外新项目产量稳步提升.

"这些都有效弥补了蓬莱19-3油田停产带来的产量缺口."他说.

中海油首席执行官李凡荣表示,有信心达成年初设定的3.3-3.4亿桶油当量的全年产量目标.他并指出,公司将通过促进新项目按期投产,保障设备设施的良好运行,优化增产稳产的技术手段.

中海油是中国三大石油企业之中,首家公布中期业绩的公司.市场预期,三家油企上半年盈利均有不同程度的下滑,部分原因是上游业务获利受到国际原油价格从高位大幅回落影响.上半年由于欧洲债务危机持续深化,全球经济增长面临更大的下行压力,导致油价受压.

另一方面,上游开采商亦面对成本上升.中海油称,由于持续上涨的行业成本,以及公司资产的结构性变化,上半年公司桶油主要成本为每桶34.60美元,按年上升13.1%.期内平均实现油价为每桶116.91美元.

李凡荣说,"为保持具竞争力的成本结构,成本管理仍将是未来公司管理的重点之一."

由于盈利下降,中海油拟派发中期股息每股0.15港元,比去年同期减少40%.

中海油早盘收低0.64%,报15.46港元.(完)

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