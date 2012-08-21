〔香港个股〕首创置业称下半年目标控负债,投资不减速

路透香港8月21日电---中国房地产商--首创置业(2868.HK)因上半年采取了逆周期措施购入多幅土地,致使净负债率大幅提高至逾100%,公司称下半年会继续投资,并拟将净负债比率控制在100%以下.

首创置业今年上半年趁着土地市场比较冷清,地价偏低的时机,先后购入多幅位于北京、浙江湖州、昆山等地的土地,其应占土地储备总楼面面积按年增加15.7%,至690万平方米.但这种逆周期扩张,亦令公司于6月底止的净负债比率,由去年同期的37%猛升至102%.

"公司为了规模突破,所以提高了杠杆,新增多个项目."首创置业财务总监罗俊在记者会上称,"我们计划下半年会将净负债比率控制在100%以内."

首创置业投资者关系主管冯瑜坚补充,控制负债并不意味着公司会放慢投资,因为除了借贷外,公司亦有不少其他办法引进新的资金去投资,但他没有进一步具体说明.

首创置业母公司首创集团是北京国资委下属国有企业,首创置业总裁唐军称,母公司的背景令公司管理层对国家政策有较高的敏感度.

唐军认为,虽然现时中央调控政策令房企较为困难,但相信中央再加力的可能性不会太大.

"我们预期下半年中央的调控不会改善,但会缓和下来."他并预期,行业整合会加快,而公司会坚持加快资产周转的策略.

由于项目结转收入增加,首创置业上半年净利按年大增67%,至5.14亿元人民币;期内合同销售额61.3亿元,全年目标为120亿元.

冯瑜坚表示,在首次置业和改善需求的刚性需求带动下,市场已日渐回暖,相信下半年会持续,公司亦会加大推盘力度,计划下半年推出115.3万平方米发售.他续称,公司的总可售盘源楼面面积204.4万平方米,只要去化率达到40%,就可以顺利达成全年120亿元的销售目标.

首创置业午盘中段股价微跌0.41%,报2.41港元,过去三个月累计升39%.(完)

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