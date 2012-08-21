〔香港个股〕中海油称无计划对Nexen进行资产分离,拟集资收购后者

路透香港8月21日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)首席执行官李凡荣周二称,没有计划在收购加拿大同业NexenNXY.TO后对其资产进行分离.

中海油首席财务官锺华在记者会上表示,虽然公司手头有逾千亿元人民币现金,但仍计划集资以收购Nexen,藉以维持信贷评级.中海油收购Nexen的出价达151亿美元.[ID:nSH0110799]

中海油稍早公布,今年上半年净利按年下跌19%,并逊于市场预期,主要受累于产量下降;并拖累午盘股价跌幅一度扩大至约5.5%.[ID:nSH0113383](完)

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