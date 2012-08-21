〔香港个股〕中海油称无计划对Nexen进行资产分离,拟集资收购后者

欧洲汇市：英镑下跌，因退欧阴霾下英国零售销售疲弱
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透香港8月21日电---中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司(0883.HK)首席执行官李凡荣周二称,没有计划在收购加拿大同业NexenNXY.TO后对其资产进行分离.
中海油首席财务官锺华在记者会上表示,虽然公司手头有逾千亿元人民币现金,但仍计划集资以收购Nexen,藉以维持信贷评级.中海油收购Nexen的出价达151亿美元.[ID:nSH0110799]
中海油稍早公布,今年上半年净利按年下跌19%,并逊于市场预期,主要受累于产量下降;并拖累午盘股价跌幅一度扩大至约5.5%.[ID:nSH0113383](完)
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--记者 雷美珍; 审校 张喜良
路透伦敦2月17日 - 英镑兑欧元周五下跌至10日低点，此前英国零售销售意外连续第三个月下降，直指政府就启动退欧磋商作准备之际，消费者信心不断下降。
路透2月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 2月 330.1 12 330.1 - * 3月 325.5 56 325.5 5 * 4月 316.5 224 316.5 39 * 5月 312.7 283 312.7 155 * 6月 300.9 1805 300.9 459 * 7月 296.1 10420 296.2 1878 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(
市场预期，在南非财长戈尔丹下周三发表预算演说前，兰特将留守在相同的区间内。戈尔丹料将公布新的所得税和烟酒税，以弥补280亿兰特(合21.5亿美元)的财政收入缺口。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)