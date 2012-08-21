版本:
中国
货币新闻 | 2012年 8月 21日 星期二 16:25 BJT

〔香港股市〕恒生指数基本收平,中海油因业绩不佳而下跌近3%

路透香港8月21日电---香港股市周二基本收平,虽然中海油下跌3%,但中国消费股板块的涨幅帮助抵消.中海油公布上半年净利的下滑幅度为市场预期的两倍,引发该股急跌.

恒生指数.HSI收盘微跌0.02%,报20,100.1点.恒生国企指数.HSCE收涨0.3%,报9,826点.

中国内地股市表现良好,上海沪综指.SSEC收高0.5%,报2,118.3点,录得8月9日以来最大涨幅.沪深300指数.CSI300亦收涨0.5%.

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐