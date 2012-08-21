〔香港个股〕中海油称未考虑对加拿大Nexen的资产进行分离(更新版)

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* 中海油称未考虑对Nexen的资产进行分离

* 公司手持逾千亿元等值现金,仍寻求融资应付收购

* 重申预计今年第四季完成Nexen收购交易

* 稍早公布上半年净利按年跌19%,受累于产量下降及税费增加

记者 雷美珍

路透香港8月21日电---中国海洋石油有限公司(0883.HK)斥约151亿美元收购加拿大同业NexenNXY.TO,由于涉及于美国的资产,引起美国部分议员的反对,但中海油管理层周二称,未考虑对Nexen的资产进行分离.

这家中国最大离岸石油及天然气生产商上月公布收购Nexen的计划,是中国迄今规模最大的海外收购行动,虽然收购案获得Nexen董事会一致批准,但是由于Nexen的资产分布于加拿大、墨西哥湾、英国北海及西非,因此需要中国、美国、加拿大等政府审批.

中海油首席执行官李凡荣在记者会上称,现正就交易向各有关政府进行交割审批申领手续,但目前没有计划对Nexen所有资产进行分离.

"这个交易是纯商业意义的交易."他并重申,预计于今年第四季度完成这项收购交易.

而中海油董事长王宜林表示,中海油欢迎美国议员、加拿大政府官员提出意见和建议."不过,本来达成的收购协议,公司是充满信心的."

此前有美国的议员要求政府给中海油收购Nexen附加前提条件,也有意见认为政府不应批准此项收购,除非有关合并方同意支付使用费或分拆.

**上半年减少派息**

为准备这宗巨额的收购案,中海油于今年上半年减少派息,且其资本开支步伐似乎较年初预算有所放慢.

中海油首席财务官锺华表示,公司持有现金、投资产品等的等值现金超过1,000亿元人民币(逾157亿美元),内部资源足够应付Nexen的收购,不过公司仍会寻求融资,具体规模有待确定.

"通过一定融资以优化资本结构,所以完成这项收购后,公司的评级不会受到影响."他说.

至于今年全年的派息政策,锺华说,这要视乎公司的盈利情况、资本开支以及收购Nexen的融资需要等因素再作决定.

中海油稍早公布,今年上半年净利同比下降19%,逊于市场预期,主要受累于蓬莱19-3油田停产以及税费支出增加影响.[ID:nSH0113383]公司派发中期股息每股0.15港元,比去年同期减少40%;相对每股盈利0.71元人民币的派息比率仅17%,是上市以来较低水平.

锺华表示,上半年盈利与市场差异较大,主要由于资源税增加以及为非洲尼日利亚OML130项目计提的税收增加.

分析师表示,打算调低中海油今年全年的盈利预测,并相信更多分析师采取类似行动,使市场预测的中值位下降.

中海油公布业绩后股价下午一度跌逾5%,终场收跌2.96%,报15.1港元.(完)

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