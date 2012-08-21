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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 07:52 BJT

〔中港个股〕中煤能源与母公司组财务公司,注册资本30亿元人民币

路透香港8月22日电---中国第二大煤炭生产商--中国中煤能源股份有限公司(1898.HK)(601898.SS)宣布,拟与母公司成立一间财务公司,注册资本为30亿元人民币,中煤能源和母公司分别占91%和9%股权.

公司的声明称,将成立的中煤能源财务公司,业务范围包括为其成员提供处理财务和融资顾问业务、信用鉴证、收付结算、提供担保、票据承兑与贴现、吸取存款、贷款及融资租赁、从事同业拆借等金融及融资服务以及银监会批准的其他业务.

中煤能源表示,设立中煤能源财务公司有助于建立更为专业、高效的资金管理平台,进一步加强内部资金集中管理,降低财务成本.中煤能源财务公司的设立仍有待银监会等有关部门的批准.

中煤能源H股周二收报7.25港元,其A股则报7.45元人民币.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯

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