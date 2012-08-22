〔港报财经评论〕中共换届难为了股市--信报8月22日

中共换届难为了股市 /习广思

市场之虚与实,很需要投资者用心揣摩.港股进入中期业绩期,基金经理视之为”选美期”,即使市场上优质股寥寥可数,但基金不得不买,所以哪些公司能够捱得过上半年苦况,并看得见光明的话,随时获基金投资者扫货.苹果股价创上市新高,Facebook股价自上市后跌近50%.天堂股苹果,现价市盈率约15.6倍,科技产品分析员预计将卖出2.5亿部iPhone5.地狱股Facebook,现价市盈率高达43倍,主要广告收入前景备受质疑.科技股不能用传统估值方法来计算,因为一间现金多到要派息,一间仍在摸索赚钱能力.望一望你手上的iPhone,打开Facebook,要你舍弃其中一样,会是哪一样?债王名句:”X世代及Y世代相信Facebook,但不会买Facebook股票.”把Facebook换上苹果,情况会否好一点?假如阁下无法说服自己买苹果,却应该知道,所谓智能手机产业链都是炒作苹果主题.譬如长期受惠苹果概念的瑞声科技(2018.HK),股价昨天上升,舜宇光学(2382.HK)急抽后回吐,富士康(2038.HK)“车边”再上.

温总提示:维稳不出手.东方表行(0398.HK)股价自去年7月高位回落63%,中期业绩反映奢侈品零售问题浮现,一是整体”自由行”零售增长放缓;二是扩充步伐过急,公司存货总值近20亿港元;三是贵租蚕食利润,但愿打愿捱,零售商没得怨;四是中共换届,令销售下跌.可惜中共换届,上至党,下至市,由政治局常委至部委、省级、市级的党政领导都面临换届,这段交接敏感时期,旧官临别秋波,新官未上任,你要是厂佬,自然明白到送礼旧官随时”浪费弹药”,送礼新官又无人可送.表舖管理层估计2013年1至3月销售将会好转,这也是中共换届明朗化的日子,如此揣测,信不信由你,阁下自行参详.

与外国政治一样,当一切争斗尘埃落定后,利益板块立即重新执位,香港7月政变后,正好是一个示范,何况是中共.中环茶友就点破这一点,直言近期习李二人消息不多,只得温总充当中共公关角色,但四处调研后,却又未见中央出招,只谈及”经济困难或还将持续”,尚且用上”或”、”还”含糊不肯定的字眼.说穿了,潜台词是”有排你捱”,经济转型烂摊子留待下手来处理,现任政府充当看守角色,维稳大于一切.再猜想下去,要等到换届完成,政治交接完成,市场要等到2013年春天,届时中国股市才有机会转趋明朗.(B03)

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博欧罗再下试1.20关 /苏子

欧罗兑美元近期的大型下跌浪始于汇价在今年5月1日(当日欧罗兑美元最高曾见1.3284),而此大型下跌浪直至汇价在上月24日触及1.204低位后才有见底回升的迹象.而欧罗兑美元以大型下跌浪共跌去1,244点子或接近10%,目前暂难肯定上月24日所造的1.204低位会否成为欧罗兑美元的中短期重要底部支持.

看淡的投资者仍主宰市场这反映欧罗兑美元的走势其实仍然非常疲弱,看淡的投资者仍有力主宰市场,因为若不是如此疲弱的话,经过接近一个月时间,欧罗兑美元又怎可能连最基本的38.2%反弹目标亦未能触及?原先预期欧罗兑美元在上月的1.204低位见了短期重要底部后,应有力迅即升越1.25心理关口及上述的38.2％的1.2515反弹目标,并朝着1.27方向迈进.但由于随后看见欧罗兑美元多次在1.24/1.2445区域受阻回落,结果只好放弃了本来对欧罗兑美元原来的乐观立场.

昨天欧洲市欧罗兑美元已见突破50天SMA的1.2375重要阻力及1.24阻力关口,暂时最高曾见1.2428水平;若然昨晚美国市欧罗兑美元再一次受制于1.24/1.2445阻力区,未能承接昨天欧洲市的良好上升势头进一步破关而上并挑战上述跌幅的38.2%反弹目标的1.2515关键阻力位的话,对欧罗兑美元的短期走势将会是一个甚为利淡的警号,汇价稍后或在技术走势再度转劣下而全面走低,一举下破1.204低位支持及1.20心理关口的可能性将大幅提高.

不过,若然昨晚美国入市后,欧罗兑美元可以顺利突破本月6日所造的1.2443高位,并且成功在之上收市的话,那便要小心汇价将会进一步上试1.25心理关口及1.2515关键阻力位.短线而言,即使欧罗兑美元可以突破1.24/1.2445阻力区,亦要看看破位后翌日有否足够动力一举突破1.2515关键阻力,并在之上收市;如欧罗兑美元未能在突破1.24/1.2445阻力区后进一步破关而上并且成功高收,同样可视为一个利淡后市的警号.由于目前汇市的交投仍然较为淡静,故倾向相信欧罗兑美元即使昨晚可以突破1.24/1.2445阻力区,亦未必有足够动力顺利突破1.2515关键阻力位.因此,投资者若看见昨晚美国市欧罗兑美元未能进一步破关而上最后更出现低收的情况,已可以继续采取逢高沽出欧罗兑美元的入市策略,博汇价稍后再度朝着1.20心理关口迈进.(B08)