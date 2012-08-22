〔港报财经评论〕央行救市各受制约--香港经济日报8月22日

央行救市各受制约 /林瑞芬

中国QE怕楼市疯狂.中国央行而言,相对欧、美处于被动.外贸出口因欧、美高筑的债台而大大减速、内需发动机未开足马力,本身经济又处于转型,经济潜伏不稳风险,但重复4万亿元人民币刺激经济的投放,又容易引发楼市再次疯狂.在2月、5月降准及6月、7月降息,至今显示对实体经济的刺激有限,近月央行一直用逆回购代替降准来向市场放水,如周二创天量地开展了总计人民币2,200亿元的逆回购操作,规模等同半次降准.有传言是因为央行更多的出于控制市场预期的考虑,担心量宽(QE)手段降准及降息过于直接地刺激起楼市.

美QE怕冲不起就业.美国央行而言,据路透最新公布的月度调查结果显示,市场分析师认为联储局推出QE3的可能性都只是60%,如真的推出,美联储9月12日至13日召开的货币政策例会是最有可能宣布QE3的时间窗口.然而,从本月美联储内部意见仍显分歧,QE3会否推及何时推还是未知数.欧洲QE怕德国拦路.欧洲央行而言,更多的涉及复杂的政治谈判,最近一周相关领袖已陆续休假完成回归谈判桌上,多了消息.就欧洲央行的重债国购买计划而言,德国央行仍然保持反对意见.欧央行若作出无限量购买重债国的国债承诺,以至将重债国国债息设定上限,都等同变相央行无限量印钞支持,相信欧债最终收拾残局会靠央行此举,但今时条件似乎还未成熟,德国在尚未收归财政及银行大统一权下,底线不会轻易放下.总括而言,中、美和欧三大央行救火力受约束,是各有各的顾忌所致,手上弹药有限,更加珍惜及慎重考虑出招的良机,以达救市效果.

希债援助似有曙光.说回恒指,已12个交易日在20,000点附近等消息,欧国重债国的息率已受控,希债援助似有曙光.据彭博引述德国统理所属政党的一名资深国会议员表示,只要希腊总理展示诚意达成援助方案的主要目标,德国或可让步.决定恒指向上或是向下,是欧央行的实际买债计划与市场预期的差异.炒预期,大市已顶上来,故买债计划至少要符合市场预期.(003)

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产量跌成本增中海油乏憧憬 /余少文

中资股陆续派发中期成绩表,轮到中国海洋石油(0883.HK)揭开石油股业绩序幕,可惜其上半年盈利急跌19%,且差于预期,全年盈利表现难有憧憬,要看其收购中的加拿大尼克森能否提振未来业绩.人民银行昨日加大逆回购操作金额至2,200亿元人民币,当中1,500亿元人民币为7天,余下为14天,反映中国短期流动性紧张,但央行始终不肯降准而继续动用逆回购方式放水,似乎8月降准机会减退,又要跌眼镜!但中国传出央行酝酿中国版QE,只是外国是在没有办法下才推出QE,中国仍有减息降准空间,加上经济又远远未到外围当日的恶劣环境,所以笔者都想见识有社会主义特色的QE!

勘探费大增2倍.尽管环球经济仍未有起色,但油价过去一个多月回升,纽约期油由77美元水平回升至近日的96美元,支持石油股靠稳.中海油昨日派发中期业绩,不过,上半年收入下跌5%至1,183亿元,盈利更跌19%至319亿元人民币,较市场预期335亿元人民币为低,每股盈利0.71元人民币,并10年来首次减少派息,中期息由去年同期的0.25港元降至0.15港元.中海油上半年平均实现油价升8.1%至每桶116.91美元,平均实现气价升20%至每千立方英尺5.9美元,但同期油气净产量下跌4.6%至1.6亿桶油当量,更重要是勘探费用大幅增加2倍至46亿元人民币,成为中海油业绩差于预期原因.展望下半年,油价目前低于100美元,相信下半年平均实现油价颇大机会低于上半年,加上蓬莱油田仍未有复产时间表,下半年业绩不宜寄予厚望.

今明后年盈测持平.彭博综合中海油绩前报告料其今年每股盈利只会微跌至1.5元人民币,而明年和后年盈利也相若.即使中海油管理层表示全年产量目标不变,但油价有滑落趋势,加上成本上升压力和减少派息,料中海油下半年盈利也会差于预期,即使可以跟上半年相若,全年盈利也只有640亿元人民币或每股盈利1.42元人民币.当然,中海油正在收购Nexen,上月也对此持正面看法,但美国在中海油收购上设置障碍,或会带来一定不明朗因素,但只要收购成功,可以提升中海油超过两成产量,以及提升近30%油当量储量,故新项目或是中海油明年业绩亮点.(010)