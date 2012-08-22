《香港报摘》--其他报纸重要消息8月22日

* 明报:

--越秀地产(0123.HK)公布上半年核心利润为9亿元人民币,按年上升16%,主要得益于上半年毛利率录得57%历史高位.但管理层预测,全年数字将下降至50%,今年合约销售毛利率也只有大约30%的常规水平.

--光大控股(0165.HK)公布,上半年纯利按年倒退51%至7.7亿港元,香港业务则录得税前盈利8.43亿港元,主因管理费、股息收入提升及投资回报改善.执行董事兼首席执行官陈爽表示,期内二级市场投资业务出现亏损,相信下半年会有改善.

--券商引述数据指,截至8月19日的澳门博彩收入达166亿元澳门币,推算整个8月的博彩收入会按月增8%.

* 星岛日报:

--恒生银行(0011.HK)正拟放售旗下西湾河恒生西湾河大厦全幢,并刚透过测量师行招标出售,据悉项具重建价值项目,物业市值约5.5亿港元水平.

* 苹果日报:

--中国黄金集团正计画以39亿美元收购非洲巴里克黄金(African Barrick Gold)74%的股权.中国黄金集团公司海外营运部经理吴占鸣透露,现在是集团层面在跟对方初步接触.

* 东方日报:

--金融管理局总裁陈德霖表示,资金涌入将为本港带来风险,加大通胀与资产价格上涨压力,特别是房地产价格,如果全球经济进一步恶化,本港经济增长有明显的下行风险.

--中国燃气(0384.HK)公布,非执行董事刘明辉再度行使购股权,涉1.3亿股股份,行使价每股0.71港元.

--香港中旅(0308.HK)主席王帅廷表示,公司分拆酒店业务上市计划正重新研究中,但今年内成功分拆上市的机会不大.

* 文汇报:

--中华煤气(0003.HK)公布,截至6月底止中期业绩,期内股东应占税后溢利为41.2亿港元,较去年同期上升28%.集团主席李兆基于业绩报告中表示,目前本港旅游业仍蓬勃发展,饮食、酒店及零售等行业受惠,料本港煤气业务维持平稳.

* 大公报:

--大唐发电(0991.HK)(601991.SS)上半年净利润显着升幅23%,达11.54亿元人民币.财务部副总经理马光明表示,下半年燃料成本将会回落,营业利润亦会进一步改善. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍; 审校 梁慧仪/黄凯

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