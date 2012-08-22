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货币新闻 | 2012年 8月 22日 星期三 12:30 BJT

〔香港个股〕中国电信初步计划以846亿元收购母公司CDMA流动通讯网络

路透香港8月22日电---以市场份额计中国第三大电讯商--中国电信(0728.HK)(CHA.N)周三公布,计划收购母公司所持CDMA流动通讯网络资产及相关负债,初步对价为846亿元人民币.

中国电信在联交所一份声明中称,最终对价会按收购协议所述机制进行调整,预计不会超过876亿元.

分析师此前称,收购对中国电信有正面作用,因为网络租赁费用基本以收入分成方式计量,随着3G上客量以及数据用量增加,中国电信支付予母公司的网络租赁费用亦会上升,无疑加重营运成本压力.

去年,中国电信支付租赁费用190亿元人民币.(完)

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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