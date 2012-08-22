〔香港个股〕百丽称不预见零售消费V型复苏,下半年毛利仍有轻微压力

* 百丽称不预见消费快速复苏

* 行业促销将轻微影响毛利

* 下半年同店销售中至高单位数成长

路透香港8月22日电---甫公告业绩符合预期的中国最大鞋履零售商--百丽国际控股有限公司(1880.HK)首席执行官盛百椒周三表示,由于行业仍会持续推动促销以清库存,预计下半年毛利率仍有轻微压力,且整体零售销售不预见出现显好转.

盛百椒在业绩发布会上指出,2008年金融危机后各国大力祭出刺激经济方案,令宏观经济呈现V型反转,但也埋下结构性矛盾,预计今年各国政府不会再有相同的措施,景气复苏的步调将相较当时缓慢.

"市场情况不是很乐观,"盛百椒说,"今年不会再重覆V型反转,下半年同店销售成长,我们希望在中单位至高单位数."

"第三季同店销售增长好于第一季,但没有第二季好;第四季,我们有期盼,因为去年第四季是在低位."他说.

百丽今年一季度鞋类同店销售增长2.8%,二季度成长速度回升至10.5%,上半年则是中单位数成长.

中午时,百丽股价跌2.83%至14.44港元,过去一个月来涨8.89%;大盘恒生指数.HSI早盘跌0.82%.

公司昨日公告2012年度中期净利按年增长12%,为22.4亿元人民币,符合市场预估.市场人士表示,消费动能不佳,运动行业库存问题严重,令鞋类零售商必须加大行销力度,压缩净利润.[ID:nSH0113375]

**毛利仍见轻微压力**

"我们本身不存在因为存货过大、加大打折的压力,但是市场促销力度加大,对我们毛利有传导性,会有压力,但是很轻微."盛百椒在展望未来行业情况时说.

百丽中期营业额按年增长15.4%至160亿元人民币,毛利率则较上年同期下滑0.4个百分点至56.6%;营收占比64%的鞋类毛利率由上年同期的68.6%下降至67.6%,贡献营收36%的运动服饰业务毛利率则由37.4%小降至37.1%.

"以营运环境疲弱而言,百丽中期表现相对稳健,显示其具有较强的零售能力以及有效的供应链管理."星展唯高达在报告中指出,"预计促销情况在二季度后减缓,再加上比较基期,下半年表现料较上半年好."

该投行维持"持有"评级,目标价维持14.1港元不变.

盛百椒同时指出,中国存在太多的运动品牌,在品牌和经销商都有整合压力.不过,就百丽而言,现阶段并没有太多符合公司需求的购并机会.

"主要国家运动品牌都是一两个,不知道为什么中国会出现这么多品牌?!可能是市场发展中的现象,"盛百椒说,"经销商会整合,品牌也会整合,因为它不太正常."

百丽国际产品以女鞋为主,自营品牌包括: BeLLE、JOY & PEACE、STACCATO等,竞争对手包括达芙妮(0210.HK),九兴控股(1836.HK)等.根据公司资料,2011年中国女鞋按营业额的前十大,百丽有六个品牌入列.

公司同时也是运动鞋品牌耐克(耐吉)(NKE.N)以及阿迪达斯(爱迪达)(ADSGn.DE)策略伙伴,这两个品牌占百丽运动鞋销售的80%,并代理Converse, Kappa, Puma, Reebok,以及李宁(2331.HK)、美津农(Mizuno)等.

随着耐克及阿迪达斯抢攻本地品牌的滩头堡--二三线城市,市场认为中国本地运动品牌将面临洗牌,最终会由目前的1、20家品牌,集中至五至六家.[ID:nSH0108983]

百丽今年3月以8.8亿元人民币收购以销售Nike和Adidas等运动品牌产品为主的零售商Big Step Ltd.[ID:nSH0110280](完)

浏览百丽国际其他新闻,请点选[1880.HK-CMN]