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货币新闻 | 2012年 8月 22日 星期三 13:38 BJT

〔香港热股〕中国电信午盘由跌转升,升幅一度扩大至逾4%

路透香港8月22日电---中国电信(0728.HK)周三公布收购CDMA网络和上半年业绩后,其股份于午盘由跌转升,升幅一度扩大至逾4%.

香港时间13:28,该股升3.51%,报4.13港元;大市恒生指数.HSI则跌0.75%.该股早盘收跌逾2%,午盘转升后一度触及4.15港元.

中国电信中午公布,初步计划以846亿元人民币向母公司收购其所持CDMA网络资产及相关负债,作价低于市场预期.同时,今年上半年净利同比下降8%,至88.14亿元,主要受累于手机补贴支出增加,惟符合市场预期.[ID:nSH0113493](完)

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--记者 雷美珍; 审校 林高丽

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