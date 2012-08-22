〔香港个股〕中国高精密遭证监会指示暂停其股份买卖

修正-美国政治：商务部长被提名人罗斯轻松获得参议院批准
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
路透香港8月22日电---中国高精密自动化集团(0591.HK)周三表示,香港证监会指示联交所于今早开始暂停该公司的股份买卖,公司现正谘询专业意见,并将于股份恢复买卖前刊发股价敏感资料公告.
中国高精密此前以其业务涉及"国家秘密"为由,拒绝披露相关财务资讯,公司股份自去年10月底停牌,至本月初始恢复买卖.
中国高精密当时公告称,于今年3月获中国主管政府部门授出批准,获准披露其于2011年10月19日自福建省国家保密局收讫确认,确认集团的业务涉及国家秘密.据公司指出,其部份产品用于中国近期多个航天项目.
此前担任中国高精密的核数师毕马威会计师事务所,对公司截至2011年6月底止年度的财务报表不发表意见,更于去年11月退任.中国高精密指出,董事会一直致力与毕马威合作,方便其履行审核程序,但公司的中国法律顾问意见和中国相关政府机关所示,毕马威所要求提供的额外支持文件属中国保守国家秘密法条文所列的国家秘密,故此公司无法向毕马威提供其所要求的额外资料,因为这样会违反中国法律.
中国高精密从事自动化仪表及技术产品,以及钟表仪表的制造和销售.该公司截至去年6月底止年度净利为3.04亿元人民币,按年增33%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 张喜良
路透华盛顿2月27日 - 美国商务部长被提名人、亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)的任命案周一轻松获得批准，坐上美国总统特朗普领导团队的贸易第一把交椅，将开始着手与中国和墨西哥重商贸易关系事宜。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年12月 零售销售值 -2.9 -5.4 -8.5 2016年12月 零售销售量 -2.8 -5.5 -5.9 2017年1月 综合消费物价指数(CPI) +1.3 +1.2 +2.5 2017年1月 甲类消费物价指数(CPI +0.8 +1.1 +2.8 A) 2016年第四季 本
路透首尔2月28日 - 韩国股市周二小幅上涨，韩元持稳，投资者等待 美国总统特朗普今日稍后在国会的演讲，他料将寻求大幅增加政府支出。 截至0210GMT，韩国综合股价指数 涨0.3%至2,090.90点。 韩元兑美元 报1,132.7，周一收盘报1,133.7。 与乐天集团有关联的公司股价下跌，该集团周一晚间决定同意就“萨 德”反导系统部署用地与韩国军方签署协议。 乐天制果 下跌3.2%，Lotte Chilsung Beverage Co Ltd 跌2.7%。 “韩国指标股指上周跌破2,100点后，一直变动不大，因为缺乏市场 动能，”元大证券股票分析师Cho Byung-hyun称。 Cho补充说，虽然市场目前关注焦点集中于特朗普的重要讲话，但交 易员也希望从3月17-18日的20国集团财长和央行总裁会议中寻找交投指引 。 除了特朗普政府的预算计划充满不确定性外，美联储今年升息的速