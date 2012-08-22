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亚洲 | 2012年 8月 22日 星期三 16:00 BJT

〔香港个股〕中国高精密遭证监会指示暂停其股份买卖

路透香港8月22日电---中国高精密自动化集团(0591.HK)周三表示,香港证监会指示联交所于今早开始暂停该公司的股份买卖,公司现正谘询专业意见,并将于股份恢复买卖前刊发股价敏感资料公告.

中国高精密此前以其业务涉及"国家秘密"为由,拒绝披露相关财务资讯,公司股份自去年10月底停牌,至本月初始恢复买卖.

中国高精密当时公告称,于今年3月获中国主管政府部门授出批准,获准披露其于2011年10月19日自福建省国家保密局收讫确认,确认集团的业务涉及国家秘密.据公司指出,其部份产品用于中国近期多个航天项目.

此前担任中国高精密的核数师毕马威会计师事务所,对公司截至2011年6月底止年度的财务报表不发表意见,更于去年11月退任.中国高精密指出,董事会一直致力与毕马威合作,方便其履行审核程序,但公司的中国法律顾问意见和中国相关政府机关所示,毕马威所要求提供的额外支持文件属中国保守国家秘密法条文所列的国家秘密,故此公司无法向毕马威提供其所要求的额外资料,因为这样会违反中国法律.

中国高精密从事自动化仪表及技术产品,以及钟表仪表的制造和销售.该公司截至去年6月底止年度净利为3.04亿元人民币,按年增33%.(完)

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 张喜良

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